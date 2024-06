Interaktive Karte: So wird die Fête de la Musique 2024

In Friedberg steigt am 21. Juni die Fête de la Musique. Besucherinnen und Besucher können sich auf Neuerungen freuen. Das ist diesmal geboten.

Diese Party darf im Friedberger Veranstaltungskalender nicht fehlen: Auch 2024 findet die Fête de la Musique am 21. Juni in der Altstadt statt. Das Grundkonzept bleibt gleich: Auf Bühnen in der Stadt spielen Bands den ganzen Abend lang. Doch mehrere Neuheiten sind dieses Jahr am Start.

29 Bilder So schön war die Fête de la Musique 2023 in Friedberg Foto: Lara Bolz

Diesmal haben die Veranstalter das Thema Gastronomie noch stärker in die Planung einbezogen. Der Wunsch der Besucherinnen und Besucher wurde bei den vergangenen Festen laut, sagt Alisa Hillenbrand, Eventmanagerin der Stadt: "Gerade, weil die Veranstaltung auch zur Abendessenszeit stattfindet, wollen die Menschen mehr Angebot." Das bekommen sie in Form von vier Foodtrucks, die auf dem Marienplatz stehen werden. Gastronomen aus der Region bieten dort Speisen von Steak- und Bratwurstsemmel bis hin zu Kartoffelspezialitäten und veganen Gerichten an. Auch im Archivhof wird es in diesem Jahr Essen geben; die Stadtkapelle verkauft dort Wurstsemmeln. Zudem weiten einige Bars und Getränkehandlungen ihr Angebot aus und bieten Speisen an, etwa die Laterne und Manus Genusswelt.

Diese Bands spielen bei der Fête de la Musique 2024

Doch im Mittelpunkt steht bei dem Stadtfest natürlich die Musik. 35 Gruppen stehen an 15 Spielorten auf der Bühne und heizen dem Publikum ein. Darunter sind einige altbekannte, etwa Brasseroni, Skile, Hopfenblech und Cartouche. Daneben feiern insgesamt zehn Bands ihr Debüt auf der Fête de la Musique, zum Beispiel Père Lachaise, Phoenix und die Singer-Songwriterin Mona-Lisa Maxim. Auch andere Darbietungen sind neu auf dem Programm, etwa ein Volkstanz mit der Kindergruppe des Friedberger Trachtenvereins und dem B-Orchester der Jugendkapelle Friedberg.

In diesem Jahr werden auch drei aktuell laufende Ausstellungen in das Programm der Fête de la Musique eingebunden. In der Archivgalerie sind "20 Jahre Kindermusicals" zu sehen, im Architekturbüro Stadt Land Fritz in der Bauernbräustraße 36 zeigt Andreas Schmid "Fantastereien und Kritzeleien". Und im Stilbetrieb an der Schmiedgasse sind die Werke von Monika Mendat in der Ausstellung "Spirit Animal –Liebeserklärung an Elefanten" zu sehen.

Musikfest in Friedberg: Sperrungen und Parkplätze

Eine weitere Besonderheit ist die Ausweitung der Straßensperren. In diesem Jahr sind die Jungbräu- und Bauernbräustraße im kompletten Bereich innerhalb der Stadtmauer gesperrt. Dadurch ist auch die Zufahrt zur Garage West blockiert. Außerdem dauert die Sperre diesmal länger – von 16 Uhr am Veranstaltungstag bis zum darauffolgenden Morgen um 6 Uhr. "Die Veranstaltung fällt auf einen Freitag, daher werden die Menschen wohl auch nach dem offiziellen Ende der Veranstaltung in der Stadt bleiben", sagt Alisa Hillenbrand. Die Spielzeiten sind von 17 bis 22.30 Uhr, die Veranstaltung endet offiziell um 23 Uhr. Wer mit dem Auto zur Veranstaltung kommen will, kann unter anderem in der Garage Ost und auf dem Parkplatz an der Gerberwiese parken.

Es ist ein glücklicher Zufall, dass die Fête de la Musique in diesem Jahr auf einen Freitag fällt, denn das Datum 21. Juni ist gesetzt. Womöglich strömen in diesem Jahr noch mehr Menschen als sonst auf das Fest. Im vergangenen Jahr hatte die Fête rund 5000 Besucherinnen und Besucher. "Wenn das Wetter schön wird, könnten es dieses Jahr noch mehr werden", sagt Hillenbrand.

Die Fête de la Musique findet seit 2016 in Friedberg statt und ist seitdem konsequent gewachsen. Hillenbrand kommt ins Schwärmen, wenn sie davon erzählt: "Es ist eine der schönsten und größten Veranstaltungen, die Friedberg zu bieten hat." Auch das Feedback der Gäste sei sehr gut – gerade deshalb, weil das Fest Jung und Alt gleichermaßen anspricht.

Programm und Spielorte der Fête de la Musique 2024 in Friedberg

Marienplatz

18.00 –18.20 Uhr Magische Seifenblasenshow

19.00 –19.20 Uhr Magische Seifenblasenshow

20.00 –20.20 Uhr Magische Seifenblasenshow

Divano, Pfarrstraße 1

17.00 – 18.00 Uhr Stardog Champion

19.00 – 20.00 Uhr Die Friedband und das Fräulein Maier

21.15 – 22.30 Uhr Phoenix

Manus Genusswelt, St.-Jakobs-Platz 3

17.30 – 18.30 Uhr Pere Lachaise

18.30 – 19.00 Uhr Brasseroni (Covers aus allen Genres - Party Brass Band)

20.00 – 21.15 Uhr Cartouche (französische Chansons)

Café BinenStich, Jungbräustraße 4

18.15 – 19.45 Uhr Three Chords and the Truth (Acoustic Rock mit Country-Anteilen)

21.00 – 22.30 Uhr The Rollin' Coneheads (Rock'n'Roll- und Oldieband)

Jungbräustüberl, Jungbräustraße 8

17.00 – 18.15 Uhr Mag Dalé

19.45 – 21.00 Uhr MaxxBrother

Altstadtcafé Weißgerber, Ludwigstraße 10

17.00 – 17.30 Uhr Junior Band MWG

18.00 – 19.00 Uhr Polizeichor Schwaben Nord e.V. (a cappella)

Nord e.V. (a cappella) 19.15 – 20.15 Uhr The Boom Chuck Hollers (Bluegass & Roll)

(Bluegass & Roll) 20.30 – 21.30 Uhr Mona Lisa Maxim (Singer-Songwriter)

Gasthof zur Linde, Münchner Straße 1

17.00 – 18.00 Uhr Jürgen Burkhard (Alleinunterhalter)

(Alleinunterhalter) 18.15 – 19.15 Uhr Manuel Bollig (Acoustic Pop/Rock, Reggae und Loop Dance)

(Acoustic Pop/Rock, Reggae und Loop Dance) 19.45 - 22.00 Uhr Hopfenblech

Laterne, Ludwigstraße 31

17.00 – 18.15 Uhr Tillmann (Rock-Duo)

19.30 – 20.15 Uhr Brasseroni (Covers aus allen Genres - Party-Brass-Band)

20.15 – 22.30 Uhr Skile (Cover-Rock)

Tutti Frutti, Ludwigstraße 41

18.30 – 19.15 Uhr plaush. (Indie-Folk-Pop)

20.15 – 21.00 Uhr Jens Rupp unplugged (Singer-Songwriter)

Eiscafé am Brunnen, Marienplatz 13

17.00 – 18.00 Uhr 2xsang (Pop Accustic)

18.15 – 19.00 Uhr Kim Corona ( Brazil )

( ) 19.30 – 20.00 Uhr TAM-koba (Samba-Trommelshow)

20.00 – 21.00 Uhr Station 59 (Folk-Pop/Country/Rockabilly)

21.00 – 21.30 Uhr Pica Pau e. V. (Perkussion mit Trommeln)

e. V. (Perkussion mit Trommeln) 21.30 – 22.30 Uhr Non Conclusion

Archivhof, Stadtgraben 5

17.30 Uhr Volkstanz mit der Kindergruppe des Friedberger Trachtenvereins und dem B-Orchester der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

18.00 Uhr B-Orchester der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

18.30 Uhr A-Orchester der Städtischen Jugendkapelle Friedberg

19.30 Uhr Stadtkapelle Friedberg

Barbetrieb, Ludwigstraße 9

17.30 – 18.15 Uhr plaush. (Indie-Folk-Pop)

19.00 – 20.00 Uhr Jens Rupp unlugged (Singer-Songwriter, Eigenkompositionen)

unlugged (Singer-Songwriter, Eigenkompositionen) 20.15 – 21.15 Uhr Bright Pattern (Vintage-Rock aus Friedberg )

(Vintage-Rock aus ) 21.30 – 22.30 Uhr Brasseroni (Covers aus allen Genres - Party-Brass-Band)

Wittelsbacher Schloss, Schlossstraße 21 (Einlass und Getränkeverkauf ab 17.45 Uhr)

18.00 – 19.45 Uhr Black Sheeps Orchestra

20.30 – 22.15 Uhr Robert Rias (Solokünstler am Klavier)

Platzhirsch, Bahnhofstraße 12

17.30 – 20.00 Uhr Still in Progress

20.15 – 22.30 Uhr Honeymoon Gringos

Paradox, Bauernbräustraße 4

Loud like Love

Hafnergarten

19.30 – 20.00 Uhr Pica Pau

21.00 – 21.30 Uhr Tam Koba

Ausstellungen