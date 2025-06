Alkoholtest bestätigt Verdacht – 32-Jähriger aus dem Verkehr gezogen

Am Donnerstag gegen 1.45 Uhr hat eine Streife am Chippenhamring in Friedberg ein Auto angehalten, um eine Routinekontrolle durchzuführen. Laut Polizeibericht fiel den Beamten ein starker Alkoholgeruch bei dem Fahrer auf. Die anschließende Kontrolle ergab einen Wert von 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde sofort unterbunden und der 31-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. (AZ)

