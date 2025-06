Fahrerflucht in Ried: Beim Überholmanöver ein anderes Auto touchiert

Am Freitag wollte in der Hauptstraße in Ried gegen 16 Uhr ein Autofahrer mit seinem grauen Fahrzeug einen vor ihm fahrenden Opel Meriva überholen und streifte dabei das Auto. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Die Polizeiinspektion Friedberg ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)

