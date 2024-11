Schoko-Party in Mering: Süße Versuchung der besonderen Art

Eine süße Versuchung der besonderen Art erlebten die Kundinnen und Kunden des Weltladens Mering auf einer Schokoladen-Party, die ganz im Zeichen der beliebten Köstlichkeit stand. Der Duft von Kakao lag schon vormittags in der Luft und überall glitzerten und glänzten Schokoladenkreationen – von Zitrone-Pfeffer, Salty Caramel über Garam Masala und Cardamom bis hin zu Café Blanc und Joghurt-Erdbeer-Schokolade. Die Party war ein wahres Paradies für Naschkatzen und Schokoladenliebhaber, die sich auf eine Reise durch die Aromen, Texturen und Farben begeben konnten.

Icon Vergrößern Im Trend: Eine gebrochene Tafel der von "Kikis Kitchen" produzierten "Dubai-Schokolade". Foto: Sascha Thelen, dpa Icon Schließen Schließen Im Trend: Eine gebrochene Tafel der von "Kikis Kitchen" produzierten "Dubai-Schokolade". Foto: Sascha Thelen, dpa

„In aller Munde ist ja derzeit die Dubai-Schokolade“, lachte eine Frau im Weltladen und sorgte damit für einiges Erstaunen bei den Gästen. Für rund 15 Euro pro Tafel sei das „Schoko-Gold“ nämlich zu haben – in den sozialen Medien wird es gehypt, verkostet und nachgemacht. Auf der Plattform Ebay wurde eine der mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllten Tafeln für satte 1000 Euro versteigert.

„Ich denke, das ist bloß eine Modeerscheinung“, sagte Weltladen-Leiterin Petra von Thienen lakonisch, während sie auf die fair gehandelte Schokolade im Weltladen zeigte. Die Dubai-Schokolade sei ja nicht einmal fair gehandelt. Im Weltladen dagegen werden die Kakaobohnen für alle Produkte unter fairen Bedingungen und ohne Ausbeutung von Arbeitern gewonnen. Somit bietet der Weltladen nicht nur ein besonderes Geschmackserlebnis, sondern auch ein gutes Gefühl beim Kauf.

Von wegen Dubai-Schokolade: Meringer schätzen „Fair Trade“

Und das wussten die vielen Kundinnen und Kunden zu schätzen. Sehr plastisch und einleuchtend erklärte beispielsweise Alexander Kurz seinen Kindern Miriam, Tabea und Jakob den Begriff „Fair Trade“: „Bei dieser Schokolade bekommen die Kakaobauern einen fairen Preis, den erhalten sie bei der Schokolade im Supermarkt nicht.“

Das Jubiläumsfest des Weltladens, der mit dieser Schoko-Party sein dreijähriges Bestehen feierte, wurde zum Anlass genommen, um die Gäste mal ganz exotische Schokosorten probieren zu lassen. Ob mit Früchten veredelt oder dann doch die 80-prozentige Gepa-Schokolade – für viele war das ein ganz neuer Einblick in die Welt der Schokolade. Der Fokus lag dabei auf fair gehandelten Produkten, die nicht nur durch ihre Qualität, sondern auch durch ihre nachhaltige und soziale Produktion beeindruckten.

Meringer Weltladen ist beim Weihnachtsmarkt 2024 mit dabei

Das herzliche Team vom Weltladen verkostete aber nicht nur, sondern erklärte auch den Herstellungsprozess, was für viele Besucher einen faszinierenden Einblick bot. Mitarbeiterin Anita Schneider ist von Anfang an dabei und strahlte während der Schoko-Party: „Wir bekommen in Mering nur positive Reaktionen auf unseren Laden.“ Auch von Thienen freute sich sehr, zeigte doch die Schoko-Party, dass sich Geschmack und Nachhaltigkeit keineswegs ausschließen müssen.

„Es ist schön zu sehen, wie vielfältig Schokolade sein kann und wie viel Gutes in jedem Stück steckt“, meinte eine der Kundinnen. Nach den informativen Gesprächen im Laden fühle sie sich nun auch ermutigt, bewusster einzukaufen. Die Besuchenden waren begeistert von der gemütlichen Atmosphäre und der liebevollen Gestaltung des Festes, das die Werte des Weltladens – Fairness, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft – widerspiegelte.

Info Der Weltladen ist vom 5. bis zum 8. Dezember und 14. bis 15. Dezember auf dem Meringer Weihnachtsmarkt vertreten.