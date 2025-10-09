Nachkomme einer Henkersdynastie lässt den schaurigen Beruf lebendig werden

Herbstzeit ist Lesungszeit in der Meringer Bücherei und das Team um Christine Hieke und Frauke Niederhofer freut sich, seine Leserschaft gleich im Oktober mit zwei attraktiven Veranstaltungen zu überraschen. Am Dienstag, 14. Oktober kommt der Münchner Autor Oliver Pötzsch mit seinem Henkerstochter-Spektakulum nach Mering und am Montag, 27. Oktober unterhält die in Mering wohnende, als „nonna accelerata“ bekannte Bärbel Weinzierl mit ihren Reiseerlebnissen auf der Vespa. „Das wird wieder richtig unterhaltsam“, freut sich Büchereileiterin Christine Hieke, „denn beide Autoren bringen auf ihre Art Publikumsspaß“.

Bestsellerautor Pötzsch ist vor allem bekannt durch seine Henkerstochter-Reihe, in der inzwischen der zehnte Band erschienen ist. „Seine Bücher werden gerne ausgeliehen und sind auch als E-Books rege im Umlauf“, berichtet Frauke Niederhofer. Im Frühjahr 2023 gastierte er bereits durch die guten Kontakte von Angela Eßer in der Kissinger Bücherei. Als Organisatorin von Krimifestivals und Vorsitzende der Regionalgruppe Schwaben des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller den Bestsellerautor konnte Eßer ihn nun auch nach Mering vermitteln.

Bestsellerautor Oliver Pötzsch hat vierzehn Scharfrichter unter seinen Vorfahren

Oliver Pötzsch ist Nachfahre einer bekannten bayerischen Henkersdynastie. Vierzehn Scharfrichter zählen zu seinen Vorfahren. Aus seiner Buchreihe heraus hat er ein schaurig-vergnügliches Unterhaltungsprogramm entwickelt. Dafür liest er aus seinen Büchern, singt den Galgenbichl-Blues und plaudert über seine Ahnen und deren speziellen Beruf. Im Gepäck hat Pötzsch ein Richtschwert, magische Kräuter und vieles mehr.

Eher lebenslustig dagegen dürfte die Veranstaltung mit Bärbel Weinzierl werden. Mit ihrer Vespa fuhr sie von der Paar bis nach Sizilien und verspricht, in ihrer Lesung mit Musik und Gesang so einiges an Urlaubsfeeling zu versprühen. „Das Angebot dieser Reisegeschichte habe ich gerne in unser Veranstaltungsprogramm aufgenommen, denn schließlich lautet das Motto unserer landkreisweiten PaarKunst-Aktion in diesem Jahr „Unterwegs“, erklärt die Büchereileiterin.

Bärbel Weinzierl berichtet über ihre Erlebnisse mit der Vespa in Sizilien

Mit ihrem „Cesarina“ getauften Gefährt umrundete Bärbel Weinzierl den italienischen Stiefel und erzählte von diesen Reiseerlebnissen bereits im Oktober 2023 in der Meringer Bücherei. Da die Mutter von drei Kindern auch sieben Enkel hat, wurde sie unterwegs auch als „Nonna accelerata“, als „beschleunigte Großmutter“, bezeichnet. Eine weitere rund 5000 Kilometer lange Tour führte Bärbel Weinzierl bis Sizilien. Darüber schrieb die Hobbyautorin unter dem Titel „Avanti, Dilettanti! Der Stiefel ist nicht genug“ ein weiteres Taschenbuch. Bärbel Weinzierl kommt in Begleitung eines Akkordeonspielers und er spielt alte italienische Lieder „zum Dahinschmelzen“, wie sie verspricht.

„Mörderisches Mering“ heißt es dann am 26. November,moderiert von Angela Eßer. Dabei sind Peter Kratzer und Anna Schneider als Autoren zu Gast. Zusätzlich finden von der Öffentlichkeit unbemerkt auch immer wieder Lesungen für Kindergartengruppen oder Schulklassen statt. So wird in Kürze die österreichische Autorin Lena Raubaum von Vorschulkindern erwartet und Luitpoldschülerinnen und -schüler dürfen sich auf die Kinder- und Jugendbuchautorin Franziska Gehm freuen. Die neunten Klassen der Meringer Realschule beeindruckte Johannes Herwig mit seinem Buch „Bis die Sterne zittern“ über oppositionelle Jugendcliquen zu Zeiten des Nationalsozialismus, die sogenannten „Leipziger Meuten“.

Die abendlichen Lesungen in der Bücherei, am 14. Oktober Oliver Pötzsch und am 27. Oktober Bärbel Weinzierl, beginnen jeweils um 19.30 Uhr und der Eintritt ist frei. Spenden zur Finanzierung weiterer Veranstaltungen werden gerne angenommen.