FC Laimering-Rieden sammelt tausende Euro für den Verein Glühwürmchen

Aller guten Dinge sind drei, auch beim FC Laimering-Rieden. Zum dritten Mal ging am Wochenende das Ferienprogramm des Fußballvereins über die Bühne oder vielmehr über die Freizeitanlage. Und ebenfalls zum dritten Mal fand das Event für den guten Zweck statt. Der Vorsitzende des FC Laimering-Rieden, Hans Dichtl, hatte damit in gewohnter Weise eine Spendenaktion für den Verein Glühwürmchen verbunden. Der Verein unterstützt krebs-, schwerst- und andere chronisch kranke Kinder und deren Familien. In diesem Jahr wurde das Vorjahresergebnis von 10.000 Euro wieder getoppt, und Dichtl übergab einen Scheck über 12.000 Euro an Rosmarie Schweyer von Glühwürmchen.

FC Bayern München und FC Augsburg zu Gast in Laimering-Rieden

Dass so viele Teilnehmerinnen, Teilnehmer, Zuschauerinnen und Zuschauer zu diesem Fußballtag kamen, lag wohl an dem spannenden Programm. Gleich als Erstes trat die E-Jugend auf den Platz. FC Laimering-Rieden gegen keinen Geringeren als den FC Bayern München.

Obwohl die Gäste haushoch gewannen, waren alle begeistert. „Gut“, „toll“, „cool“, „saugeil“ war von den Laimeringer Nachwuchskickern zu hören. „Gegen den FC Bayern zu spielen, ist schon was Besonderes“, meinte Leo, der im vergangenen Jahr schon mitgespielt hatte. „Anstrengend war‘s und sehr lange hat‘s gedauert“, sagte Leon, der aber kurz nach Spielende schon wieder fit war. Im Tor war die Spielzeit gut zu überstehen, weil der FC Laimering-Rieden zwei Torwarte hat, die sich einfach abwechselten. „Die Abwehr hat völlig offen gestanden“, lautete die Spielanalyse von Torwart Martin. Nächstes Mal machen sie das bestimmt besser.

Ferienprogramm beim FC Laimering-Rieden soll in einer vierte Runde gehen

Im nächsten Spiel trat dann die E-Jugend des FC Augsburg gegen die Gleichaltrigen der Spielvereinigung Unterhaching an. Und schließlich startete das AH Kleinfeldturnier. Unter anderem wollte sich eine Traditionsmannschaft des FC Augsburg den „Alten Herren“ des FC Laimering-Rieden messen. Tore, Siege, Niederlagen gab es zahlreich, aber der Spaß an der Freud siegte immer. Auf dem Nebenplatz gab es für circa 70 Kinder Spielstationen. Die berühmte Torwand durfte nicht fehlen, aber auch mehrere Fußballparcours durch Pylonen und Tunnel waren gar nicht so leicht zu meistern.

Und wie kam nun eine so große Spende von 12.000 Euro zusammen? Dichtl: „Viele Privatleute und Dasinger Firmen und natürlich die Vereinsmitglieder hatten gespendet. Und obendrauf kommen noch Teilnehmergebühren und ähnliches.“ Aller guten Dinge sind drei? Niemals, es sind vier – mindestens.