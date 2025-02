Der Ärger des Marktgemeinderates in Mering ist verständlich

Der Ärger der Mitglieder des Marktgemeinderates in Mering ist verständlich. Ein örtlicher Bauunternehmer darf nun auf dem Lechfeld doch kein Lager errichten. Der Grund: Der Bereich liegt im Trinkwasserschutzgebiet der Gemeinde Kissing. Das war bislang allerdings nicht bekannt gewesen. Das Trinkwasserschutzgebiet war offenbar falsch berechnet und angegeben worden.

Der Bebauungsplan hat die Marktgemeinde und den Unternehmer fast vier Jahre lang beschäftigt. Dass das Vorhaben nun an einem Fehler in den Unterlagen scheitert, ist ärgerlich. Gerade für den Unternehmer, der das Verfahren bezahlt hat.

Schutzgebiet von Kissing: Trinkwasserversorgung ist wichtig

Trotz allen Ärgers muss man festhalten: Trinkwasserversorgung ist ein wichtiges Gut. Auch Bürgermeister Florian Mayer räumte das in der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderates ein. Die Versorgung mit sauberem Wasser ist gerade vor dem Hintergrund wichtig, dass die Temperaturen in den nächsten Jahren wohl weiter steigen werden. Ganz grundsätzlich sollte Umweltschutz, in diesem Fall die Trinkwasserversorgung, Vorrang vor Bebauungsplänen haben – so wie es auch in diesem Fall ist.

Für den Bauunternehmer bleibt der Trost, dass sich statt der Fläche auf dem Lechfeld womöglich ein anderer Standort finden lässt. Mehrere Mitglieder des Marktgemeinderates haben signalisiert, dass sie es begrüßen würden, wenn der Unternehmer einen Platz in Mering für sein Lager findet.