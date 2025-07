Das neue Sportheim soll zur neuen Heimat für den Sportverein Mering werden

Architekt Alan Jasarevic brachte es am Samstag auf den Punkt: „Ich hoffe, das neue Sportheim des MSV wird genauso ein Treffpunkt, wie es viele Jahre die ehemalige Sportgaststätte für mich war, als ich noch ein kleiner Bub war, der dort Fußball gespielt hat.“ Er sei vor 45 Jahren mit seinen Eltern aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Mering gekommen. „Ich konnte nicht so gut Deutsch, tat mich in der Schule zuerst schwer und hatte kaum Freunde“, schildert er. Das änderte sich, als er beim Sportverein Mering anfing, Fußball zu spielen: „Ich fand Freunde, liebte den Sport und die Sprache kam ganz von allein.“ Diese integrierende Aufgabe sei es, die die Sportvereine und ihre Ehrenamtlichen leisten, und dafür brauchen sie ein funktionierendes Sportheim. Das betonte auch der bayerische Innen- und Sportminister Joachim Herrmann in seinem Grußwort. Er war als Ehrengast zur offiziellen Eröffnung am Samstag nach Mering gekommen.

