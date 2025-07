100 Jahre Sportverein Mering: Tradition trifft Zukunft

Ein Fest jagt beim Sportverein Mering (MSV) das andere. Nach der Eröffnung des Sportheims steht von Freitag, 25. Juli, bis Sonntag, 27. Juli, ein großes Festprogramm zum 100-jährigen Bestehen des Vereins an. „Ich bin so stolz auf unser ganzes Team, das ein großartiges Programm auf die Beine gestellt hat“, freut sich Georg Resch, Vorsitzender des MSV. Der Verein habe in den vergangenen 100 Jahren gezeigt, dass Sport mehr ist als Training und Wettkampf. „Er verbindet Menschen, schafft Freundschaften und vermittelt Werte wie Fairness, Respekt und Disziplin“, sagt Resch.

Drei Tage Feiermarathon in Mering

Die Geschichte des Vereins ist bewegt und geprägt von unzähligen Höhepunkten. „Das würde mehrere Bände füllen“, sagt Resch. Die Wurzeln des Vereins liegen noch ein paar Jahre länger zurück. Vor 105 Jahren wurde beim Turnverein Mering die Spiel- und Fußballjugendabteilung dort ins Leben gerufen. Daraus gründete sich 1925 der MSV, mit 30 Mitgliedern und der Leitung von Xaver Wagner. Als 1. Vorsitzender fungierte Robert Weiß. Die ersten Jahre waren nicht einfach. Gespielt wurde auf der sogenannten Schäferwiese. Bis in die Kriegsjahre hinein, wurde versucht, den Spielbetrieb beim MSV aufrechtzuerhalten. Nur 1944 wurde dieser eingestellt. Aber schon Ende 1945 kam der Neuanfang. Neue Sportabteilungen wie Tischtennis, Handball, Judo, Tanzsport, Stockschießen und Ju-Jutsu wurden eingeführt. Mittlerweile zählt der MSV 1500 Mitglieder. Von den 100 Jahren ist 1. Vorsitzender Georg Resch 25 Jahre im Amt. Er hat mit seinem Team den Verein zukunftsfähig gemacht. Zu den Höhepunkten zählt das neue Sportheim, das am Samstag offiziell eingeweiht wurde.

Icon Vergrößern Sie führen den MSV ins nächste Jahrhundert der Vereinsgeschichte (von links): Kassiererin Lisa Kormann, 3.Vorsitzender Samuel Geiger, 1. Vorsitzender Georg Resch, 2. Vorsitzende Katharina Graf, Schriftführer Steffen Meyer und Kassiererin Emma Scheer. Foto: SV Mering Icon Schließen Schließen Sie führen den MSV ins nächste Jahrhundert der Vereinsgeschichte (von links): Kassiererin Lisa Kormann, 3.Vorsitzender Samuel Geiger, 1. Vorsitzender Georg Resch, 2. Vorsitzende Katharina Graf, Schriftführer Steffen Meyer und Kassiererin Emma Scheer. Foto: SV Mering

Mit dem dreitägigen Fest will der MSV auch zeigen, wie jung der Verein ist und wie er sich den Anforderungen in heutiger Zeit stellt. „Denn besonders heute ist es wichtiger denn je, Orte zu schaffen, an denen Jung und Alt zusammenkommen, voneinander lernen und gemeinsam wachsen können“, ist Resch überzeugt.

Feuerwerk und Partybands auf dem Festgelände

Am Freitag, 25. Juli, startet der Feiermarathon mit der Begrüßung am Sportgelände. Danach folgen Fußballturniere, Tanzsportauftritte und Handballspiele. Ab 19 Uhr ist Festzeltbetrieb mit der Partyband Bavaria5. Neben Tanzsportevents, Handball- und Fußballspielen, Ju-Jutsu sowie Judo-Vorführungen findet am Samstag, 26. Juli, ab 9 Uhr auch ein Turnier der Meringer Vereine statt. Zudem Gibt es ab 10 Uhr einen Spielwettbewerb mit tollen Preisen. Die Stockschützen sind ebenfalls vor Ort. Ab 12 Uhr ziehen alle Aktive des MSV ins Stadtion ein. Das Gaudi-Fußballspiel „VIP Mering“ gegen das MSV All Star Team findet ab 16 Uhr statt. Ab 19 Uhr spielt die bekannte Partyband Volxxbeat im Festzelt. Ein großes Feuerwerk bildet um 23 Uhr den Abschluss des Tages. Bereits um 9 Uhr spielen die Handball Minis ein Turnier am Sonntag, 27. Juli. Der Zeltgottesdienst findet um 10.30 Uhr statt. Ab 11.30 Uhr ist der Zeltbetrieb, anschließend gibt es Tanzsportauftritte und nochmals Handballspiele sowie ein Fußballturnier. Mit dem Showtanz „Rising Crystals“ ab 13. 15 Uhr endet das Jubiläumswochenende, das ganz unter dem Motto „Tradition trifft Zukunft“ steht.