Beim Ferienprogramm in Mering schnuppern die Kinder ins Ringen rein

Wer an diesem Feriennachmittag die Turnhalle in der Meringer Mehrzweckhalle betritt, dem können zwei Dinge nicht entgehen: Einerseits der insbesondere in einem Kellerraum fest haftende Turnmattengeruch, der einem entgegenschlägt. Anderseits die Stimmen der zwölf Kinder, die sich hier im Rahmen des Ferienprogramms in Mering versammelt haben. Das Motto heute: „Raufen, Ringen, Spielen und Kräftemessen nach Regeln“. Dafür nimmt sich Norbert Lang, Jugendleiter der Abteilung Ringen beim TSC Mering, den ganzen Tag ehrenamtlich Zeit: Am Vormittag waren schon Kinder aus Schmiechen und Merching da, die Teilnahme ist für die Kinder kostenfrei.

Das Besondere am Ringen: „Es ist ein Kampfsport ohne Zuschlagen“

Soeben haben die Kinder ein paar Aufwärm- und Sprintspiele beendet. Jetzt weist Lang ihnen den Weg zu zwei Seilen, die von der Decke hängen. „Beim Ringen geht es eigentlich immer darum, den anderen festzuhalten“, erklärt er. Daher sei ein fester Griff wichtig, und den könne man durch das Hochziehen an den Seilen gut üben. Also stellen sich die Kinder an den Seilen an und beginnen, natürlich gesichert von einer Matte unter ihnen, sich an den Seilen mit den Händen nach oben zu arbeiten. Dieser Fokus auf das Greifen sei eine Besonderheit des Ringens, so Lang: „Wir sind die wahrscheinlich einzige Kampfsportart, bei der es nicht ums Zuhauen geht. Ich persönlich finde das gerade für Kinder einen guten Ansatz.“

Norbert Lang erklärt den Kindern, wie sie sich am besten am Seil hochziehen. Foto: Michael Probst

Nun ist es an der Zeit für eine Mutübung – Lang wechselt relativ schnell zwischen verschiedenen Aktivitäten, sodass es den Teilnehmern nie langweilig zu werden droht. Er lässt einen Gymnastikball auf den Boden springen, und die Kinder laufen unter dem Ball durch. Sie haben Spaß, was Lang sehr freut: „Das Ziel ist ja schon, dass es vielleicht ein paar Kindern so gefällt, dass sie bei uns anfangen.“ Die Kinder können beim TSC, aufgeteilt in Altersgruppen, ab vier Jahren trainieren und dann auch ab sechs Jahren an Wettkämpfen teilnehmen. „Es ist einfach eine Sportart für den ganzen Körper, das ist super.“

Ringen hat aus Sicht des Meringer Jugendleiters pädagogischen Wert

Nun dürfen die Kinder schließlich einen der Grundgriffe ausprobieren und sich gegenseitig auf die Matte legen. Lang leitet sie dabei genau an und gibt Tipps, was sie noch besser machen können. Ihm wird aufmerksam zugehört, nur ab und zu fangen ein oder zwei Kinder an zu toben: „Heute dürfen sie ein bisschen rumblödeln, das ist völlig in Ordnung. Im richtigen Training ist aber dann Disziplin vonnöten, das ist irgendwann zwei- bis dreimal pro Woche.“ Lang sieht im Ringen auch einen pädagogischen Vorteil: „Wir haben schon oft die wilderen Kinder bei uns. Die können dann ihre Energie sinnvoll kanalisieren, das ist für die wichtig.“