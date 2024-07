Reggae in Wulf 2024: Noch Tickets verfügbar, Cannabis-Regeln und Highlights

Die Vorfreude auf das Musikfestival Reggae in Wulf 2024 steigt. Rund um den Sportplatz des SV Wulfertshausen werden am Freitag und Samstag mehr als 2500 Menschen erwartet. Noch gibt es Restkarten. Was alles geboten ist und wie die Veranstalter mit dem Konsum von Cannabis umgehen.

Noch gibt es Tickets für das Musikfestival. Am Dienstagnachmittag waren noch rund 1000 Stück zu haben. Im vergangenen Jahr gab es zu diesem Zeitpunkt keine Karten mehr. Alexander Wüsten, Geschäftsführer der des Ausrichters Wulf United, hat dafür eine Erklärung. „Da bin ich ganz entspannt. 2023 hatte wie eine ganz andere Situation, weil das Festival nach der Corona-Pause deutlich kleiner war. Dementsprechend haben sich die Leute frühzeitig die Karten gesichert“, so das Mitglied des Organisationsteams. „Im Vergleich zu 2028 und 2019 ist das ähnlich. Ich bin guter Dinge, weil das Wetter gut werden soll und meist viele sich erst kurzfristig entscheiden.“

Reggae in Wulf 2024: Der Zeitplan steht nun fest

Apropos Wetter. Im vergangenen Jahr regnete es in Strömen und verwandelte das Festivalgelände teilweise in eine Marschlandschaft. Für dieses Wochenende sieht das anders aus. Wüsten: „Für den Ablauf macht das nichts und die Leute hatten auch 2023 viel Spaß. Allerdings ist es natürlich schöner, wenn es nicht ununterbrochen regnet oder mehr als 30 Grad hat. Gutes Wetter ist für die Stimmung besser.“

Für gute Stimmung sollen die Musikerinnen und Musiker sorgen. Das internationale Line-up wird angeführt von zwei bekannten Reggae-Künstlern aus Jamaika: Romain Virgo und Etana. Romain Virgo, der schon 2014 beim Reggae in Wulf aufgetreten ist, wird seine romantischen und gefühlvollen Songs am Samstag präsentieren. Etana, die mit bürgerlichen Namen Shauna McKenzie heißt, steht am Freitag auf der Bühne. Die zweifach Grammy-Nominierte ist für ihre ausdrucksstarke Musik bekannt, die Elemente aus Folk, Soul, Jazz und Reggae vereint. Mittlerweile steht der komplette Zeitplan, der auf der Internetseite des Festivals einsehbar ist.

Dort gibt es bis Donnerstagabend auch noch Karten zu erwerben. Die Restkarten werden an der Abendkasse, kosten laut Wüsten dann aber etwas mehr. Personen ab 70 Jahren zahlen im Übrigen keinen Eintritt. „Wir sind ein Festival für alle und so können diese Personen etwa den Kids day mit ihren Enkeln verbringen“, so Wüsten. Für unsere kleinsten Gäste gibt es am Samstag von 14 bis 17 Uhr einen Kindernachmittag mit Hüpfburgen, Bastelaktionen und Kinderschminken. Für Eltern, die das Festival zu diesem Anlass besuchen und das Gelände vor 18 Uhr wieder verlassen, gibt es Ermäßigungen.

Musikfestival: Ist der Cannabis-Konsum bei Reggae in Wulf erlaubt?

Nach den Konzerten auf der Hauptbühne geht die Party im Dancehall-Zelt weiter. Mit DJs wie Culture Fiyah, DJ Ninja und Sound Salute wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. Neben der Musik bietet das Reggae in Wulf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Rockers Corner ist dieses Jahr größer und bietet mehr Platz zum Tanzen und Entspannen. Dort ist zudem ein bayerisch-jamaikanischer Biergarten zu finden. Außerdem werden Workshops und Human Soccer angeboten.

Wüsten betont: „Es ist ein Festival für Jung und Alt.“ Das bezieht er auch auf den Konsum von Cannabis. „Man muss davon ausgehen, dass ein Minderjähriger in der Nähe ist und wir wollen ein familienfreundliches Festival sein“, so Wüsten, der allerdings betont. „Wie mit einem möglichen Konsum umgegangen wird, das regelt die Polizei. Die ist vor Ort. Meines Wissens gelten solche Vergehen als Ordnungswidrigkeit.“ Rund 250 Helferinnen und Helfer sind aktuell im Einsatz. Seit Montag wird das Festivalgelände aufgebaut. „Die Bühne ist schon fertig, jetzt fehlen nur noch Details. Wie liegen gut im Zeitplan und können es kaum erwarten bis es endlich los geht.“