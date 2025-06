Paartalhalle in Kissing bleibt nach dem Brand bis auf Weiteres geschlossen

Bei einem Feuer an der Fassade der südöstlichen Ecke der Paartalhalle in Kissing am Montagnachmittag ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei einen Tag später mitteilte, liegen die derzeitigen Schätzungen bei rund 100.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein noch größerer Schaden konnte durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte verhindert werden.

Dafür bedankte sich der Bürgermeister Reinhard Gürtner bei allen beteiligten Feuerwehren am Dienstag in einer Mitteilung: „Durch das beherzte Eingreifen der Kissinger Feuerwehr zusammen mit den Wehren aus Mering, Merching, Ottmaring, Ried und Sirchenried konnte der Brand eingedämmt und die weitere Ausbreitung verhindert werden.“ Noch vor dem Eintreffen der insgesamt rund 100 Einsatzkräfte hatten bereits Gemeindemitarbeiter erste Löschversuche unternommen und das Gebäude evakuiert.

Erste Ermittlungen ergeben: Abbrennen von Unkraut könnte den Brand auslöst haben

Laut Bürgermeister wurden bei dem Brand nach ersten Einschätzungen die Hohlfassade und das hintere Treppenhaus beschädigt. Weitergehende vertiefte Untersuchungen mithilfe externer Gutachter sollen folgen, sobald der Brandort freigegeben wurde. Außerdem wurde die Brandmeldeanlage in Mitleidenschaft gezogen. „Dadurch kann die ganze Paartalhalle, inklusive Sportbereich bis auf Weiteres nicht genutzt werden“, sagte Gürtner und bat gleichzeitig die betroffenen Vereine, Bürgerinnen und Bürger um Verständnis. „Meine Mitarbeiter und ich arbeiten mit Hochdruck an Lösungen, damit zumindest Teile der Halle wieder freigegeben werden können.“

Icon Galerie 8 Bilder Die Fassade der Paarthalhalle in Kissing fängt am Montagnachmittag Feuer. Rund 100 Einsatzkräfte verhindern Schlimmeres. Die Ursache für den Brand ist noch unklar.

Die Polizei teilt derweil eine erste Vermutung zur Brandursache mit: „Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde der Brand beim Abbrennen von Unkraut an der Fassade ausgelöst.“ Die Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Augsburg dauern an.

Der Brand auf rund 25 Meter Höhe wurde am Montag gegen 15.30 Uhr entdeckt. Durch den Einsatz von zwei Drehleitern konnte das Feuer, das hinter der Fassade ausgebrochen war, schnell gelöscht werden. Auch ein Übergreifen auf das Dach konnte so verhindert werden. Betroffen war eine Fläche von circa 40 Quadratmetern.