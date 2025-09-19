Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

Feuerwehr und Wasserwacht retten betrunkenen Mann aus dem Mandichosee bei Merching

Merching, Mering

Feuerwehr und Wasserwacht retten betrunkenen Mann aus dem Mandichosee

Der Mann schwamm orientierungslos an der Lechstaustufe 23. Die schnelle Hilfe rettete ihm das Leben.
Von Eva Weizenegger
    • |
    • |
    • |
    Die Meringer Wasserwacht und die Feuerwehr Mering retteten einen hilflosen Mann, der im Mandichosee schwamm.
    Die Meringer Wasserwacht und die Feuerwehr Mering retteten einen hilflosen Mann, der im Mandichosee schwamm. Foto: Eva Weizenegger (Archivbild)

    Großes Glück hatte ein Mann, der am Freitagnachmittag im Mandichosee an der Lechstaustufe 23 schwamm. Wie Feuerwehrkommandant Andreas Regau informierte, war der Mann vermutlich betrunken und aufgrund dessen orientierungslos in dem Gewässer. „Er kam nicht mehr zurück ans Ufer und benötigte unsere Hilfe“, so Regau gegenüber unserer Redaktion. Die Feuerwehr Mering rettete mit dem Schlauchboot und der Wasserwacht Mering den hilflosen Mann, der so wohlbehalten ans Ufer gelangte. (sev)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden