Feuerwehr und Wasserwacht retten betrunkenen Mann aus dem Mandichosee

Großes Glück hatte ein Mann, der am Freitagnachmittag im Mandichosee an der Lechstaustufe 23 schwamm. Wie Feuerwehrkommandant Andreas Regau informierte, war der Mann vermutlich betrunken und aufgrund dessen orientierungslos in dem Gewässer. „Er kam nicht mehr zurück ans Ufer und benötigte unsere Hilfe“, so Regau gegenüber unserer Redaktion. Die Feuerwehr Mering rettete mit dem Schlauchboot und der Wasserwacht Mering den hilflosen Mann, der so wohlbehalten ans Ufer gelangte. (sev)

