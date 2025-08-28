„Merkel hatte ein großes Herz“: So blicken Geflüchtete auf 2015 zurück

Im August 2015 sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel einen Satz, der wie kein anderer für diese Zeit steht: „Wir schaffen das.“ Es geht darum, Hunderttausende Geflüchtete, die vor Krieg, Verfolgung oder Armut geflohen sind, in Deutschland aufzunehmen und zu integrieren. Wie blicken Menschen zehn Jahre später auf den Sommer 2015 zurück? Darüber haben wir mit zwei Männern, die damals in den Landkreis Aichach-Friedberg geflüchtet sind, und einer Helferin gesprochen.

Jonathan Lyne Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86316 Friedberg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Angela Merkel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis