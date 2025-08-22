Das Ökosystem Lech steht unter Stress, doch es gibt einige gute Ansätze

Durch das Projekt Licca Liber ist der Lech zwischen Gersthofen und Ellgau zuletzt deutlich mehr in den Fokus gerückt. Das Wasserwirtschaftsamt will den ursprünglichen Charakter als weitverzweigter Alpenfluss so weit wie möglich wieder herstellen. Es ist ein Mammutprojekt, das im Abschnitt drei zwischen Gersthofen und Ellgau vor allem eine große Herausforderung hat: Wie lassen sich die Renaturierung des Lech-Mutterbetts und der parallel verlaufende Lechkanal unter einen Hut bringen?
