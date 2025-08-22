Icon Menü
Flussökologie am Lech: Renaturierung und Energiegewinnung in Einklang bringen

Region

Das Ökosystem Lech steht unter Stress, doch es gibt einige gute Ansätze

Wie lässt sich am Lech nördlich von Gersthofen die Flussökologie stärken – und gleichzeitig Energie gewonnen werden? Um diese Frage zu klären, arbeiten Wasserwirtschaftsamt und LEW zusammen.
Von Marina Wagenpfeil
    Bei Gersthofen teilt sich der Lech in Mutterbett und Kanal auf. Ab dort hat der Lech die typische Optik mit Kiesbänken, die je nach Wasserstand größer oder kleiner sind und sich immer wieder verschieben.
    Bei Gersthofen teilt sich der Lech in Mutterbett und Kanal auf. Ab dort hat der Lech die typische Optik mit Kiesbänken, die je nach Wasserstand größer oder kleiner sind und sich immer wieder verschieben. Foto: Marcus Merk (Archivbild)

    Durch das Projekt Licca Liber ist der Lech zwischen Gersthofen und Ellgau zuletzt deutlich mehr in den Fokus gerückt. Das Wasserwirtschaftsamt will den ursprünglichen Charakter als weitverzweigter Alpenfluss so weit wie möglich wieder herstellen. Es ist ein Mammutprojekt, das im Abschnitt drei zwischen Gersthofen und Ellgau vor allem eine große Herausforderung hat: Wie lassen sich die Renaturierung des Lech-Mutterbetts und der parallel verlaufende Lechkanal unter einen Hut bringen?

