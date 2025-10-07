Mit 17 gründete Tobias Wirth seine Firma fly-tech: Vom PC-Bastler zum KI-Experten

Während andere mit 17 feierten, am See chillten oder einfach in den Tag hineinlebten, eröffnete Tobias Wirth sein erstes IT-Ladengeschäft in Mering. Möglich gemacht haben ihm das seine Eltern, die ihm die volle Geschäftsfähigkeit anvertraut hatten, und sein eiserner Wille, etwas Eigenes aufzubauen. Manche warnten ihn damals, er würde doch seine Jugend vergeuden. Doch Tobias Wirth bewies, dass es gelingen kann, Geschäftsalltag und Diskonächte unter einen Hut zu bekommen. Vor genau 25 Jahren gründete er seine erste eigene Firma: die fly-tech IT. Es wurde eine Erfolgsgeschichte.

