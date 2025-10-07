Icon Menü
fly-tech Derching: Die Erfolgsstory eines Computer-Nerds

Friedberg-Derching

Mit 17 gründete Tobias Wirth seine Firma fly-tech: Vom PC-Bastler zum KI-Experten

Mit seinem Unternehmen fly-tech in Friedberg-Derching bringt Tobias Wirth Firmen in die Cloud und macht sie fit für KI. Was ist sein Erfolgsgeheimnis?
Von Sabine Roth
    Mit 17 Jahren startete Tobias Wirth mit der Selbstständigkeit und eröffnete sein erstes IT-Ladengeschäft in Mering. Heute führt er mit fly-tech ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen.
    Mit 17 Jahren startete Tobias Wirth mit der Selbstständigkeit und eröffnete sein erstes IT-Ladengeschäft in Mering. Heute führt er mit fly-tech ein erfolgreiches und innovatives Unternehmen. Foto: fly-tech

    Während andere mit 17 feierten, am See chillten oder einfach in den Tag hineinlebten, eröffnete Tobias Wirth sein erstes IT-Ladengeschäft in Mering. Möglich gemacht haben ihm das seine Eltern, die ihm die volle Geschäftsfähigkeit anvertraut hatten, und sein eiserner Wille, etwas Eigenes aufzubauen. Manche warnten ihn damals, er würde doch seine Jugend vergeuden. Doch Tobias Wirth bewies, dass es gelingen kann, Geschäftsalltag und Diskonächte unter einen Hut zu bekommen. Vor genau 25 Jahren gründete er seine erste eigene Firma: die fly-tech IT. Es wurde eine Erfolgsgeschichte.

