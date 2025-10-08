Förderverein finanziert Pflegepuppe für die Kliniken

Dank der finanziellen Unterstützung des Fördervereins Krankenhaus Friedberg e.V. konnten für knapp 9.000 Euro spezielle Pflegepuppen sowie weiteres anatomisches Anschauungs- und Übungsmaterial für die Auszubildenden angeschafft werden.

„Die Anschaffung dieses Lehrmaterials bedeutet für unsere Auszubildenden wirklich einen großen Qualitätszuwachs“, erklärte Pflegedirektorin Cornelia Geppert. „Wir freuen uns, dass wir etwas für das Wohlbefinden der Patienten tun und gleichzeitig die Ausbildung verbessern können“, so Dr. Peter Bergmair, Vorsitzender des Fördervereins bei der offiziellen Übergabe im Krankenhaus Friedberg.

Wo treffe ich die Vene richtig, um einen Zugang zu legen? Wie sieht eine wundgelegene Stelle aus und wie wird dieser Dekubitus richtig verbunden? Dies und noch mehr können die Auszubildenden im Krankenhaus Friedberg ab sofort ganz praktisch üben – ohne dass sie einen Patienten dafür plagen müssen. Denn dank der Spende des Fördervereins konnte ein umfangreiches Set an Übungs- und Anschauungsmaterial angeschafft werden: eine Patientenpflegepuppe, einen Dekubitus-Trainer, einen Trainer für Wundversorgung und Verbandstechniken, einen Injektionsarm, einen Katheterisierungssimulator sowie einen Anatomie-Torso mit herausnehmbaren Organen. Auch eine spezielle Babypflegepuppe wurde angeschafft.

Azubis können an Pflegepuppen üben, einen Katheter zu legen

Da die Pflegepuppen sogar mit Kunstblut gefüllt werden, können die Azubis unter sehr realen Bedingungen üben. Außerdem kann die Versorgung von Wunden und das Legen eines Katheters trainiert werden. Ein nachgebildeter Dekubitus in verschiedenen Stadien ist laut Pflegedirektorin Cornelia Geppert besonders hilfreich für die Ausbildung. „Denn die richtige Versorgung einer solchen Wunde an einem Patienten zu üben oder zu demonstrieren, ist natürlich nicht gut möglich. Darum ist es wirklich toll, dass wir unseren Auszubildenden dies nun in einem geschützten Rahmen mit diesem Übungsmaterial bieten und somit auch Hemmschwellen nehmen können.“

Auch Dr. Norbert Schneider, Ärztlicher Direktor der Kliniken an der Paar, spricht bei dieser Anschaffung von einer „Win-Win-Situation, weil sowohl die Azubis als auch natürlich unsere Patienten von der verbesserten Ausbildung profitieren.“ Die Praxisanleiterinnen Gitte Seifert, Christina Heinrich und Sarah Montag freuten sich auch besonders über den anatomischen Torso, weil dieser die genaue Lage der Organe ganz anschaulich erlebbar macht.

Termin: Der Förderverein lädt seiner Mitglieder zur Mitgliederversammlung am 28. Oktober um 18 Uhr in den Vortragssaal im Personalwohnheim (5. Stock, Aufzug vorhanden, Hermann-Löns-Straße 4). (AZ)