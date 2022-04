Studie: Welche Essgewohnheiten haben die Kissinger?

Plus Eine Studie erhebt Daten über Ernährung und Lebensumstände in Bayern – die Gemeinde Kissing wurde als Teilnehmerin ausgewählt.

„Was essen wir?“ Diese Frage steht im Mittelpunkt der dritten repräsentativen Ernährungsstudie in Bayern, zu der ab dem 4. April auch Personen in Kissing befragt werden.