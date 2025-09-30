Erste Friedberger Comedy-Nacht in Kussmühle: Vier Kabarettisten treten auf

Am 25. Oktober veranstaltet Franz Breitsameter, auch Franz Monaco oder FirleFranz genannt, die erste Comedy-Nacht in der Friedberger Kussmühle. Breitsameter selbst ist Musikkabarettist, aber übernimmt an diesem Abend die Moderation, während vier Kabarettistinnen und Kabarettisten mit jeweils 30-minütigen Shows für den Spaß zuständig sind.

Franz Breitsameter hostet die erste Friedberger Comedy-Nacht: Wie kommt es dazu?

Franz Breitsameter kommt aus Pöttmes und arbeitet als Sonderschullehrer. „Musiker bin ich schon immer“, sagt er, aber in der Corona-Zeit wurde daraus mehr. „Mir ist in dieser Zeit aufgefallen, dass wir Humor brauchen.“ Deshalb fing er an, erste Lieder und Youtube-Videos zu veröffentlichen.

Er wird in unterschiedliche Shows eingeladen, so auch in Deggendorf oder im Canada in Obermauerbach. Doch er möchte nicht nur selbst eingeladen werden. Deshalb fängt er an Shows, wie die kommende in der Kussmühle, zu moderieren. In Pöttmes ist er schon bekannt, denn dort organisierte er schon eine Comedy-Nacht im Januar - mit Erfolg. In Friedberg wagt er sich jetzt in eine Region, wo er selbst noch weniger bekannt ist.

Das Programm: vier Kabarettisten, jeweils 30 Minuten mit bestem Programm

Die Comedy-Nacht in der Kussmühle startet um 17.30 Uhr mit dem Einlass. Die Küche ist zu dieser Uhrzeit bereit, sodass vor Auftrittsbeginn um 19.30 Uhr noch etwas gegessen und getrunken werden kann. Danach sind vier Comedians an der Reihe, die jeweils 30 Minuten auftreten. „Das ist wie ein Best-of von jedem Einzelnen“, so Breitsameter.

Eine der auftretenden Comedians ist Matilde Keizer, die mit ihrer Show „Lasagne im Bett“ auf Deutschlandtour ist. Auch Moses Wolff, der als Münchner Original gilt, findet einen Platz auf der Bühne. Er ist Mitveranstalter der Münchner Lesebühne „Schwabinger Schaumschläger Show“, auf der auch Breitsameter schonmal aufgetreten ist.

Icon vergrößern Moses Wolff ist einer der Kabarettisten, der bei der Comedy-Nacht auftritt. Er gilt mit seinem Humor als Münchner Original. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Moses Wolff ist einer der Kabarettisten, der bei der Comedy-Nacht auftritt. Er gilt mit seinem Humor als Münchner Original. Foto: Inge von Wenczowski (Archivbild)

Stefan Rosner alias Der Rosi und Breitsamter haben sich auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Er ist seit 2010 mit seiner Comedy-Band Barbari Bavarii auf unterschiedlichen Bühnen unterwegs und hat auch ein Solo-Programm. Der Letzte in der Runde ist Matthias Matuschik, der mit Breitsameter ab und zu gemeinsam auftritt. Bei der Friedberger Comedy-Nacht tritt Matuschik aber als Solo-Künstler auf.

Die Kussmühle als perfekter Ort für eine Nacht zum Abschalten und voll Spaß

Zur Neueröffnung der Kussmühle im Mai trat Breitsameter selbst schon als Künstler vor Ort auf. Er wurde von den zwei neuen Inhabern Caro Dubitzky und Ruben Heß als Musikkabarettist gebucht. „Als ich dort war, habe ich mir den Gastsaal angeschaut und mich sofort verliebt“, erzählt der Kabarettist. Der Raum habe etwas Wunderschönes, so neu renoviert, und sei trotzdem sehr gemütlich.

Icon vergrößern Die Kussmühle wurde dieses Jahr von den neuen Inhabern Caro Dubitzky und Ruben Heß renoviert und restauriert. Dadurch wurde ihr ein neuer Charme verliehen. Foto: Sabine Roth (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kussmühle wurde dieses Jahr von den neuen Inhabern Caro Dubitzky und Ruben Heß renoviert und restauriert. Dadurch wurde ihr ein neuer Charme verliehen. Foto: Sabine Roth (Archivbild)

Breitsameter hatte direkt eine Vision für einen eigenen Comedy-Abend in der Kussmühle im Kopf. „Als ich dem Wirt davon erzählt habe, war er direkt Feuer und Flamme.“ Die Kussmühle sorgt mit Essen und Trinken für die Bewirtung, die sich nur leicht von der alltäglichen Bewirtung unterscheiden wird. Die Inhaber der Kussmühle haben vor, solche Veranstaltungen in Zukunft öfter zu machen: „Sowas bietet sich bei den Räumlichkeiten an“, so Heß. Über die Comedy Nacht verliert er jedoch keine Worte: „Wie die ganze Show aussehen wird, bleibt eine Überraschung.“

Eines ist Franz Breitsameter besonders wichtig: „In einer Welt, in der jeder einzelne von so vielen schlechten Nachrichten umgeben ist, möchte ich den Menschen eine Möglichkeit zum Abschalten geben.“ Sein Ziel für die erste Comedy-Nacht in Friedberg ist deshalb klar: Die Leute sollen mit einem Lachmuskelkater nach Hause gehen.

Tickets für die Comedy-Nacht Die Comedy-Nacht findet am 25. Oktober, 19.30 Uhr, in der Kussmühle statt. Einlass ist um 17.30 Uhr. Die Karten sind für 24 Euro im Vorverkauf in der Kussmühle selbst erhältlich, aber auch beim Friedberger Geschäft Optik Sautter und unter 0176/61091287.