Aus Österreich nach Hörmannsberg: Franz Kralj ist „angekommen“

Franz Kralj ist 73 Jahre alt und wurde in Baden bei Wien in Österreich geboren. Im Jahr 1972 zog es ihn nach München. Seit 1983 lebt er mit seiner Frau, mit der er seit 45 Jahren glücklich verheiratet ist, in Hörmannsberg in der Gemeinde Ried im Wittelsbacher Land. Der 73-Jährige bäckt und kocht leidenschaftlich. Außerdem ist er ein ambitionierter Künstler, der gern seine Tür öffnet, um seine Werke im ganzen Haus zu zeigen.

