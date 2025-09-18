Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Friedberger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Friedberg
Icon Pfeil nach unten

„Franz Kralj aus Österreich findet sein Zuhause in Ried“

Aichach-Friedberg

Aus Österreich nach Hörmannsberg: Franz Kralj ist „angekommen“

Franz Kralj stammt aus Baden bei Wien in Österreich und lebt seit über 40 Jahren im Rieder Ortsteil Hörmannsberg. Der 73-Jährige ist ein ambitionierter Künstler.
Von Heike Scherer
    • |
    • |
    • |
    Franz Kralj aus Österreich lebt mit seiner Frau in Hörmannsberg (Gemeinde Ried) und fühlt sich dort in der Dorfgemeinschaft mit vielen schönen Festen sehr wohl.
    Franz Kralj aus Österreich lebt mit seiner Frau in Hörmannsberg (Gemeinde Ried) und fühlt sich dort in der Dorfgemeinschaft mit vielen schönen Festen sehr wohl. Foto: Heike Scherer

    Franz Kralj ist 73 Jahre alt und wurde in Baden bei Wien in Österreich geboren. Im Jahr 1972 zog es ihn nach München. Seit 1983 lebt er mit seiner Frau, mit der er seit 45 Jahren glücklich verheiratet ist, in Hörmannsberg in der Gemeinde Ried im Wittelsbacher Land. Der 73-Jährige bäckt und kocht leidenschaftlich. Außerdem ist er ein ambitionierter Künstler, der gern seine Tür öffnet, um seine Werke im ganzen Haus zu zeigen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden