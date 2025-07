Französische Bulldogge Joca: Treuer Begleiter sucht neuen Lieblingsmenschen

Mit großen dunklen Augen blickt Joca hoffnungsvoll von seinem Platz im Tierheim Lecharche in Derching nahe Augsburg in die Runde, aber er ist auch ein wenig traurig. Der sechsjährige Rüde, eine französische Bulldogge mit viel Charme, musste vor kurzem sein altes Zuhause verlassen. Warum, das konnte oder wollte niemand so genau sagen. Die Angaben seiner Vorbesitzer waren widersprüchlich. Am Ende stand Joca allein da.

Französische Bulldogge aus dem Tierheim bei Augsburg sucht ein neues Zuhause

Dabei ist der kompakte Kerl mit dem großen Herzen und dem unverwechselbaren Wesen ein echter Schatz. Er muss aber Vertrauen fassen und sich wohlfühlen. Im Tierheim zeigt er sich verschmust, ruhig und anhänglich. Nur kleine Kinder sind ihm zu hektisch – er braucht Menschen mit Feingefühl und Verständnis, am besten mit größeren Kindern.

Geboren wurde Joca 2018, er ist also im besten Alter für neue Abenteuer. Geimpft und entwurmt ist er bereits, kastriert allerdings nicht. Dafür bringt er das mit, was französische Bulldoggen auszeichnet: Treue, Lebensfreude und eine liebevolle Art, die jeden Alltag ein bisschen schöner macht. Spaziergänge liebt Joca sehr. Draußen sein, schnüffeln, die Welt erkunden – da blüht er auf. Und da er keinen ausgeprägten Jagdtrieb hat, ist er ein entspannter Begleiter an der Leine. Jetzt wartet Joca sehnsüchtig auf Menschen, die ihn wirklich wollen – fürs Leben. Wer schenkt ihm das Zuhause, das er so sehr verdient?

Kontakt unter Tierheim Lecharche, Neue Bergstraße 101 in Friedberg (0821/4552900 oder info@tierschutz-augsburg.de). (AZ)