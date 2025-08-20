Frau in Camper beschädigt auf Parkplatz ein Auto und flieht bei Anblick des Besitzers

Am Dienstag um 13 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor der Thomas-Philips-Filiale in Kissing ein Auto beschädigt - anscheinend von einer bisher Unbekannten: Neben dem beschädigten Pkw befand sich relativ nah ein Camper, dessen Fahrerin an der vollständig geöffneten Tür ihres Fahrzeugs stand. Als sich der Halter des betroffenen Autos seinem Fahrzeug näherte, stieg die Frau in ihren Camper und fuhr rasch davon. Der Geschädigte entdeckte daraufhin Schäden an der Seitentür seines Wagens. Die mutmaßliche Verursacherin trug ein rötliches Kleid und hat eine kräftige Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)
Kissing
