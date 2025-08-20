Icon Menü
Frau beschädigt auf einem Parkplatz von Thomas Philips in Kissing Auto und flieht

Kissing

Frau in Camper beschädigt auf Parkplatz ein Auto und flieht bei Anblick des Besitzers

Die Polizeiinspektion Friedberg sucht nach Zeugen: Eine Frau hat auf dem Parkplatz von Thomas Philips in Kissing ein Auto beschädigt und wird nun gesucht.
    Eine Frau hat auf dem Parkplatz von Thomas Philips in Kissing mutmaßlich das neben ihr stehende Auto beschädigt und floh.
    Eine Frau hat auf dem Parkplatz von Thomas Philips in Kissing mutmaßlich das neben ihr stehende Auto beschädigt und floh. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Am Dienstag um 13 Uhr wurde auf dem Parkplatz vor der Thomas-Philips-Filiale in Kissing ein Auto beschädigt - anscheinend von einer bisher Unbekannten: Neben dem beschädigten Pkw befand sich relativ nah ein Camper, dessen Fahrerin an der vollständig geöffneten Tür ihres Fahrzeugs stand. Als sich der Halter des betroffenen Autos seinem Fahrzeug näherte, stieg die Frau in ihren Camper und fuhr rasch davon. Der Geschädigte entdeckte daraufhin Schäden an der Seitentür seines Wagens. Die mutmaßliche Verursacherin trug ein rötliches Kleid und hat eine kräftige Statur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden, Tel. 0821/323-1710. (AZ)

