Frau parkt rückwärts aus und rammt anderes Auto: 10.000 Euro Sachschaden

Am Montag hat sich gegen 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall in der Friedberger Achstraße ereignet. Wie die Polizei berichtet, parkte eine Frau rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus und rammte dabei ein an ihr vorbeifahrendes Auto. Die 39-jährige Fahrerin verursachte einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß zwar demoliert, aber immer noch fahrbereit. (AZ)

