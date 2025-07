Beim Ausparken in Dasing zwei Autos angefahren

Bei Ausparken verursachte eine Frau am Freitagnachmittag in Dasing einen enormen Schaden. Wie die Polizei Friedberg informiert, parkte sie vom Tennisplatz in Dasing ihr Auto aus. Dabei geriet ihr Auto außer Kontrolle und streifte zunächst einen weiteren geparkten Pkw. Doch dabei blieb es nicht. Die Frau touchierte mit ihrem Fahrzeug noch ein zweites geparktes Auto. Es entstand Schaden in Höhe von mindestens 14.500 Euro. (AZ)

