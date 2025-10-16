Frauen in die Politik: Gesellschaftliche Veränderungen für Mütter sind nötig

Ein anregender Nachmittag mit Sarah Zöllner und einer bunt gemischten Runde interessierter Teilnehmerinnen und Teilnehmer fand am Samstag im Papst-Johannes-Haus statt. Angeregter Austausch und einige interessante Passagen aus Sarah Zöllners Büchern rückten das Thema „Frauen in die Politik“ in den Mittelpunkt und brachten verschiedene Meinungen und Ideen zusammen.

Auf Einladung von Beatrice Lidl (UWG) hielt die Autorin der Bücher „Mütter in die Politik“ und „Mütter Macht Politik“ (gemeinsam mit Aura-Shirin Riedel) Sarah Zöllner eine Lesung im Papst-Johannes-Haus.

Der Raum füllte sich mit Müttern mit und ohne Kinder, Frauen unterschiedlichen Alters und Männern. Nach einer kurzen Begrüßung durch Mathias Stößlein (UWG) stimmte Sarah Zöllner mit dem Vorwort aus dem Buch „Mütter Macht Politik“ auf das Thema ein. Das Credo: „Wer Mütter stärkt, muss Menschen auf die Füße treten“. Denn die strukturellen Bedingungen für Frauen und Mütter in unserer Gesellschaft sind noch immer änderungsbedürftig, Mütter hoch belastet und selbst oft nicht in der Lage, Veränderungen durchzusetzen. Es braucht weibliche Stimmen in der Politik, die sich dafür einsetzen, Missstände zu beheben. In ihrem Buch sammeln die Autorinnen die wichtigsten Forderungen und zeigen in Interviews mit Expertinnen und Experten auf, wie Veränderungen möglich sind.

Ganz konkret ging Zöllner mit den Anwesenden ins Gespräch, auf der Suche nach dem Bedarf im Ort: Mering braucht Begegnungsräume, eine bessere Bündelung von Informationen und unabhängige Anlaufstellen für Interessierte – zum Beispiel an Familienangeboten.

Sarah Zöllner zeigte sich begeistert von den motivierten Frauen, die Mering hoffentlich künftig im Sinne der Frauen, Mütter und Familien mitgestalten werden.