Die Freien Wähler haben im Landkreis mehr Mitglieder

Bei der Jahreshauptversammlung von Kreisverband und Kreisvereinigung der Freien Wähler zog Kreisvorsitzender Marc Sturm eine positive Bilanz. Laut Mitteilung der Vereinigung freue man sich über einen deutlichen Mitgliederzuwachs und sei zuversichtlich, bei den Kommunalwahlen eine Liste für den Kreistag mit Kandidaten aus allen 24 Landkreisgemeinden aufzustellen. Landtagsabgeordnete Marina Jakob, die aus Todtenweis stammt, gratulierte zu der Entwicklung und sicherte für die Wahlen ihre Unterstützung zu.

In seinem Bericht ging Sturm vor allem auf die sich verschärfende Situation bei den Kreisfinanzen ein. „Ein ungebremstes ‚Weiter so‘ darf es nicht geben“, erklärte er. Schon bei der Standortentscheidung zugunsten der Realschule Bergen sei der ursprünglich angedachte Kostenrahmen von drei Millionen Euro gesprengt worden und hätte sich letztlich gut verzehnfacht. Nicht ganz so massiv habe es sich beim Erweiterungsbau für das Landratsamt verhalten.

Freie Wähler zum Erweiterungsbau des Landratsamtes Aichach-Friedberg

Die Berichterstattung der vergangenen Wochen über den Erweiterungsbau sei von der Freude über die Fertigstellung getragen gewesen. Nur in Nebensätzen sei darauf verwiesen worden, dass der Erweiterungsbau aus Kostengründen beinahe verworfen worden wäre. Dies greife jedoch zu kurz, so Sturm.

Im Dezember 2019 sei in einer gemeinsamen Sitzung von Bauausschuss und Kreisausschuss von Kosten in Höhe von 9,4 Millionen Euro für den Erweiterungsbau und 6,6 Millionen für die Sanierung des Bestandsgebäudes, zusammen also 16 Millionen Euro, die Rede gewesen. Als in der Sitzung des Bauausschusses im Januar 2021 die Kosten für den Erweiterungsbau auf 14,9 Millionen Euro, ein Plus von über 50 Prozent, korrigiert wurden, hätten die Freien Wähler ihre Bedenken artikuliert und einen umfangreichen Fragenkatalog eingereicht. Die Antworten hätten teilweise überzeugt. Letztlich sei der Erweiterungsbau mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit beschlossen worden. „Rückblickend war der damalige Vertrauensvorschuss ein Fehler“, merkte Vize-Landrat Helmut Lenz an.

Im Haushalt 2025 seien nun Gesamtkosten für den Erweiterungsbau von 21,1 Millionen Euro, für die Sanierung des Bestandes von 14,2 Millionen Euro und die energetische Optimierung des Bestandsgebäudes von 11,6 Millionen hinterlegt. Die Gesamtkosten beliefen sich Stand heute damit auf 46,9 Millionen Euro. Dies entspreche einer Verdreifachung des 2021 geplanten Kostenrahmens. Gleichzeitig steige die prognostizierte Verschuldung allein des Landkreises ohne Eigenbetriebe von 3,1 Millionen Euro in 2024 bis auf 52,3 Millionen Ende 2028. (AZ)