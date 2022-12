Unfall beim Abbiegen: 26-jährige Autofahrerin übersieht Lkw

Eine Autofahrerin übersieht an einer Kreuzung in Freienried einen Lkw, und es kommt zum Unfall. Beim Zusammenstoß kommen alle Beteiligten glimpflich davon.

Eine 26-jährige Autofahrerin fuhr am Mittwoch gegen 18.25 Uhr auf der Staatsstraße 2051 in Freienried Richtung Osten. An einer Kreuzung im Ort wollte sich nach rechts auf die Staatsstraße 2338 abbiegen und übersah einen von links kommenden Lkw.

Dieser hatte Vorfahrt, und so kam es zum Zusammenstoß. Keiner der Beteiligten wurde verletzt, der entstandene Schaden beträgt rund 2000 Euro. (AZ)