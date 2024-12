21-Jähriger nach Berufung in Missbrauchsfall freigesprochen

Mehrere Verhandlungstermine und eine ganze Reihe von Zeugen gab es wegen eines Vorfalls auf einer Bauwagen-Party im Landkreis Aichach-Friedberg. Ein 21-Jähriger war in Berufung gegangen, nachdem er vom Amtsgericht Aichach wegen sexuellen Missbrauchs einer damals 13-Jährigen verurteilt worden war. Die Jugendkammer des Landgerichts Augsburg sprach ihn nun frei. Das hatte die Verteidigung des jungen Mannes von Anfang an gefordert. Das Gericht war letztlich nicht überzeugt, dass der sexuelle Kontakt gegen den Willen des Mädchens stattgefunden hatte. Damit ändert das Landgericht innerhalb weniger Tage zum zweiten Mal das Urteil eines Amtsgerichts zugunsten eines jungen Mannes ab.

Erst kürzlich war ein 21-Jähriger aus Augsburg freigesprochen worden, weil das Gericht in seinem Fall nicht davon überzeugt war, dass der Sex auf der Toilette eines Schnellrestaurants am Augsburger Königsplatz gegen den Willen der in diesem Fall 18-jährigen Frau stattgefunden hatte.

Prozess in Augsburg wegen angeblichen Missbrauchs im Kreis Aichach-Friedberg

Im nun verhandelten Fall nannte das Gericht unter Vorsitz von Richterin Caroline Hillmann einen zweiten Aspekt, weswegen der Angeklagte freigesprochen wurde: Aus Sicht des Gerichtes habe er nicht wissen können, dass das Mädchen, das er auf einer Party im Landkreis-Süden getroffen und angeblich unsittlich berührt hatte, erst 13 Jahre und damit juristisch gesehen noch ein Kind war. Der Angeklagte, der die Schülerin zuvor nach eigenen Angaben nicht gekannt hatte, war davon ausgegangen, dass diese 15 oder 16 Jahre alt ist.

Im Frühjahr war ein Schöffengericht des Amtsgerichts in Aichach noch zu einer anderen Ansicht gekommen. Es hatte damals die Ansicht der Staatsanwaltschaft favorisiert, den 21-Jährigen schuldig gesprochen und zu einem Jahr und zwei Monaten Jugendfreiheitsstrafe verurteilt. Schon damals hatte Verteidiger Marco Müller für seinen Mandanten einen Freispruch gefordert, zunächst erfolglos. Es ging in die Berufung vor der Jugendkammer des Landgerichts.

Prozess: 13-jähriges Mädchen beschuldigt jungen Mann

Die 13-Jährige hatte den Angeklagten beschuldigt, von ihm bei einer Party am Bauwagen sexuell missbraucht worden zu sein. Der junge Mann bestritt den Missbrauch, seine Annäherungen dem Mädchen gegenüber seien einvernehmlich gewesen, sagte er.

Der 21-Jährige war am besagten Abend mit zwei Freunden auf der Bauwagen-Party eingetroffen, von der bekannt war, dass sich dort eher junges Publikum treffen würde. Im Laufe des Abends hatte er Kontakt zu der 13-Jährigen aufgenommen, die in dem Bauwagen Getränke ausgeschenkt hatte. Als der Angeklagte jemanden suchte, der ihn zum nahegelegenen Bahnhof begleite, um dort Zigaretten zu kaufen, lief das Mädchen neben ihm her.

Auf dem Rückweg wurden die Annäherungen des damals 20-Jährigen intensiver. Die Schülerin hatte nicht geschrien, weil sie die Anwohner des Bauwagenstellplatzes nicht habe stören wollen. Sie habe sich aber gegen die Zudringlichkeiten des Mannes gewehrt, hatte sie vor Gericht ausgesagt.