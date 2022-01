Mit 1,28 Promille: 34-jährigem Autofahrer droht Ärger

In Wulfertshausen wird am späten Mittwochabend ein 34-jähriger Autofahrer kontrolliert. Der Mann hatte vorher Alkohol getrunken.

Einen 34-jährigen Autofahrer droht Ärger. Am Mittwoch wurde der Mann gegen 23:30 Uhr in der Breitenbergstraße in Wulfertshausen von der Polizei kontrolliert. Beim Audi-Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Der Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wird wegen des Verdachts eines Vergehens der Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt. (AZ)