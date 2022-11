10.000 Euro Schaden nach Auffahrunfall

In Friedberg verursacht ein Fahrer einen Auffahrunfall, weil er nicht bemerkt, dass das vordere Auto anhält. Es entsteht ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Aufgrund des Verkehrs musste ein Autofahrer sein Fahrzeug in der Röntgenstraße in Friedberg am Mittwoch gegen 14 Uhr anhalten. Ein Pkw-Fahrer, der hinter ihm fuhr, bemerkte das zu spät und stieß laut Polizei mit seinem Vordermann zusammen. Der entstandene Schaden beträgt etwa 10.000 Euro. (AZ)