10.000 Euro Schaden nach Unfallflucht: Roter VW wird angefahren

In Friedberg kommt es am Freitag zu einer Unfallflucht mit höherem Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Am Freitag, 19. April, kam es in der Geistbeckstraße zu einer Unfallflucht. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug erfasste wohl in der Zeit von 19 bis 21 Uhr einen geparkten roten VW Caravell im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Am VW Caravell entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer 0821/3231710 entgegen. (AZ)