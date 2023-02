1000. Besucherin in der Schwimbeck-Ausstellung im Schloss

Yuting Huang aus Friedberg ist die 1000. Besucherin der Sonderausstellung im Friedberger Museum. Sie bekommt ein farbenfrohes Geschenk.

Die Ausstellung „Unheimlich. Die Kunst von Fritz Schwimbeck“ im Wittelsbacher Schloss zieht viel Publikum an. So konnte der städtische Kulturabteilungsleiter Frank Büschel gemeinsam mit Museumsleiterin Dr. Alice Arnold-Becker schon die 1000. Besucherin der Schau begrüßen. Die Friedbergerin Yuting Huang freute sich über die Frühlingsblumen, freien Eintritt und eine Tasse Kaffee.

Die Ausstellung läuft noch bis 23. April. Näheres zu Führungen und Rahmenprogramm unter www.museum-friedberg.de. Die nächste öffentliche Führung findet am Sonntag, 19. Februar, um 11 Uhr statt. Sonderausstellung, Museum und Café sind Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Faschingsdienstag und Karfreitag ist geschlossen.

10 Bilder Die Kunst von Fritz Schwimbeck in Bildern Foto: Museum Im Wittelsbacher Schloss

Der im Schloss aufgewachsene Künstler, der später nach München zog, wurde in seinem Schaffen stark von Friedberg inspiriert. So erkennt man in seinen Illustrationen zu Bram Strokers Klassiker „Dracula“ Motive aus dem Schloss wieder. Die Ausstellung widmet sich Schwimbecks Schaffensphase nach dem Ersten Weltkrieg. In dieser Zeit verarbeitete er Eindrücke aus dem Krieg, aber auch aus seinem eigenen Leben, das von Krankheit gezeichnet war. Seine Federzeichnungen und Grafiken sind vielschichtig – das Unheimliche ist teils erst auf den zweiten Blick erkennbar. (kru)

Lesen Sie dazu auch