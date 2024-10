1000 Euro Schaden in Friedberg angerichtet und aus dem Staub gemacht

Am Samstagvormittag parkte ein Mann sein Auto auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in Friedberg. Als er gegen 14 Uhr zurückkam, stellte er einen frischen Unfallschaden an der Fahrertüre seines Pkw fest. Der Unfallschaden wird auf etwa 1000 Euro beziffert. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-1710 bei der Polizeiinspektion Friedberg zu melden. (AZ)

