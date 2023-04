1000 Euro Schaden: Unbekannte montieren Felge samt Reifen von Audi ab

Unbekannte montieren die Felge samt Reifen von einem Audi ab. Das Auto steht auf dem Parkplatz eines Autohauses in Friedberg. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Vom Samstag 19 Uhr bis zum Sonntag 7.30 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Autohauses in der Balthasar-Schaller-Straße 7 in Friedberg zu einem Diebstahl. Hierbei wurde an einem dort abgestellten Audi eine Felge samt Reifen abmontiert.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer0821/323-1710. (AZ)