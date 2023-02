12.000 Besucher feiern beim Friedberger Faschingsumzug

Stimmung und Wetter beim Familienfasching in Friedberg sind prächtig. Sind die Gutsle knapp? Da gibt es geteilte Meinungen.

Die beste Nachricht vorneweg: Die Gutsle flogen. Die über 30 Gruppen auf dem Friedberger Faschingsumzug gaben ihr Bestes, warfen die Süßigkeiten fleißig in die Menge oder übergaben sie gleich persönlich an kleine Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Vorfeld hatte die Stadt ja an den Bonbons sparen müssen und etliche Kilo weniger zur Verfügung gestellt als vor der Pandemie. Manchen Besucherinnen und Besuchern fiel das auf – doch insgesamt war das Publikum sichtlich zufrieden mit dem ersten Umzug seit drei Jahren.

Zumindest der Wettergott machte es den Närrinnen und Narren einfach. Kaiserwetter herrschte auf der Strecke von Volksfestplatz über Rathaus, Bahnhof und wieder zurück. Die Ludwigstraße wurde gewissermaßen zum Laufsteg, der ein oder die andere wurde unter der frühlingshaften Sonne gar mit T-Shirt gesichtet. Wobei das an einem solchen Tag ja eigentlich nicht angebracht ist. Am Faschingsdienstag sollte man schließlich nicht in Freizeitkleidung kommen, sondern etwas Ausgefallenes bieten. Das hatten viele der Besucherinnen und Besucher sowie Gruppenmitglieder in die Tat umgesetzt.

25 Bilder Bunt, lustig, kreativ: Die Bilder vom Friedberger Faschingsumzug Foto: Bill Titze

Faschingsunzug in Friedberg: Vom Indianer bis hin zu den Schlümpfen

Das ging von der Kaiser-Uniform – passend zum Wetter – über den Klassiker Indianer bis hin zu den Schlümpfen. Die blau-weißen Fantasiewesen kamen von der Derchinger Jugend und feierten bereits vor dem Startschuss auf dem Volksfestplatz. "Die Schlümpfe kennt jeder und kommen immer gut an", fand Michael Naßle eine denkbar einfache Erklärung, wieso sich die Derchinger für diese Kostümierung entschieden hatten. Bei der Aufstellung im Vorfeld war natürlich auch der ORCC Friedberg dabei. Bei den Lokalmatadoren machten unter anderem die Gardemädchen Isabell Jürgens und Laura Haase mit, die den Start kaum abwarten konnten. "Es ist super geil, dass der Fasching wieder losgeht", freute sich Haase. "Ich freue mich schon, endlich wieder abtanzen zu können."

So waren die beiden in ihrem roten Dress ganze vorne mit dabei, als sich der Gaudiwurm in Bewegung setzte. Denn der ORCC gehört traditionell zu den ersten Gruppen, die sich auf den Weg in Richtung Ludwigstraße machen. "Anführer" war jedoch die Jugendkapelle Friedberg, die die ungeduldig wartenden Besucherinnen und Besucher musikalisch auf Betriebstemperatur brachten. Nötig war das aber im Grunde nicht, denn schon im Vorfeld schallte Faschingsmusik durch die Ludwigstraße. Die Stimmung war gut, überall blickte man in strahlende Gesichter.

Publikum des Friedberger Faschingsumzugs gespalten bei "Gutsle-Frage"

Rund eine Stunde zog sich der Umzug durch die Stadt, jede Gruppe brachte eine eigene Idee mit ein. Mit dabei die Hexen aus dem niederbayerischen Biburg, die mit ihrem Besuch die ohnehin schon blitzblanke Ludwigstraße vom letzten Staubkörnchen befreiten. Mit ihren Masken sorgten sie bei den Kleinen für etwas Erschrecken, doch machten das mit ihren Süßigkeiten wieder gut. Der Renner beim "Gutslewerfen" war der Wagen der Gruppe Simmi Samma mit dem Thema "Disney World". Dieser hatte nämlich einen automatischen Gutslewerfer montiert, der die Besucherinnen und Besucher versorgte.

Apropos Süßigkeiten: Beim Publikum gingen die Meinungen etwas auseinander, ob die geworfene Menge zufriedenstellend war. Barbara aus Friedberg war etwas enttäuscht von der Zahl der Gutsle. "Ich kenne das ja noch von früher. Da waren es deutlich mehr." Sabine Wiedemann war dagegen zufrieden. "Man hat schon gemerkt, dass es etwas weniger war als sonst, aber es war schon gut." Ähnlich sah es Petra Hackel. "Es war schon okay. In Friedberg waren es ohnehin nie so viel Gutsle."

Beim Faschingsumzug 2023 in Friedberg steht der Gewinner des diesjährigen Kostümwettbewerbs fest. Am besten verkleidet waren die Friedberger Schlossteichwesen. Foto: Julius Reinmuth



Ein Überangebot gab es also aus der Sicht der Närrinnen und Narren nicht. Dafür war die Besucherzahl durchaus beeindruckend. Laut Angaben der Stadt strömten 12.000 Menschen nach Friedberg, um sich den Umzug anzuschauen und danach noch auf dem Marienplatz zu feiern. Vonseiten der Stadt war man mehr als zufrieden mit dem ersten Umzug nach drei Jahren. "Die Friedberger haben durch ihre Präsenz bewiesen, dass sie auf Friedbergs zweitgrößte Veranstaltung nach dem Altstadtfest nicht verzichten wollen", so Kulturamtsleiter Frank Büschel. Die Zugteilnehmerinnen und Zugteilnehmer seien gut gelaunt und diszipliniert gewesen. Auch die Polizei vermeldete einen friedlichen Familienfasching. Man kann also mit Fug und Recht behaupten: Der Fasching ist zurück in Friedberg. Und vielleicht gibt es im nächsten Jahr auch wieder mehr Gutsle.