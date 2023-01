1200 Euro Schaden: Unachtsamkeit wird Tankstellen-Kunden zum Verhängnis

Ein Autofahrer parkt vor der Eingangstüre einer Tankstelle. Er kauft dort ein, vergisst aber sein Auto zuzuschließen. Das nutzt ein Dieb aus.

An einer Tankstelle in der Aichacher Straße kam es am Montag um 23.30 Uhr zu einem Diebstahl. Der Geschädigte parkte seinen Pkw vor der Eingangstür der Tankstelle, sperrte diesen jedoch nicht ab.

Während der Mann in der Tankstelle einkaufte, öffnete ein bislang Unbekannter die Beifahrertür und stahl das Handy aus der Mittelkonsole. Der Schaden beläuft sich auf rund 1200 Euro. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter 0821/3231710. (AZ)