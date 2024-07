133 Schüler haben nun ihren Realschul-Abschluss in der Tasche

Mit einem stimmungsvollen Festakt in der Rothenberghalle wurden die Absolventinnen und Absolventen der Konradin-Realschule Friedberg verabschiedet. Beim feierlichen Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Herrgottsruh stimmten sich Eltern, Schüler und Lehrkräfte auf den Abend ein. Dabei wurde betont, dass der Zeitpunkt zum Feiern auch immer einen Ausblick auf die Zukunft einschließt. Der Schulchor unter der Leitung von Antonie Baur sorgte dabei für den treffenden musikalischen Rahmen.

In der Sporthalle eröffnete dann das Schulblasorchester mit Andreas Bolleininger am Dirigentenpult mit einem schmissigen „Final Countdown“ die Zeugnisverleihung. Die Schulleiterin Daniela Walther drückte ihre Freude über einen lebendigen und engagierten Jahrgang aus, dessen Schülerinnen und Schüler eine Disziplin ihrer persönlichen Olympischen Spiele absolviert haben und sich nun im Leben nach der Realschule weiteren Herausforderungen stellen.

Vertreter der Politik wünschen Friedberger Realschülern alles Gute

Das Wittelsbacher Land freue sich auf gut ausgebildete, motivierte junge Leute, die sich in den Betrieben und auch im öffentlichen Leben einbringen und Verantwortung übernehmen wollen, blickte der stellvertretende Landrat Manfred Losinger mit seinem Grußwort in die Zukunft. Gleichwohl betonte er, dass man die freudigen Ereignisse wie den Schulabschluss auch mal ausgelassen feiern dürfe. Das unterstrich auch Friedbergs Bürgermeister Roland Eichmann, der sich stolz auf die Absolventen zeigte. Die Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr überbrachte freudige Grüße aus der Landeshauptstadt über einen Jahrgang mit besonders guten Leistungen.

Die beiden Schülersprecher Jonas Fischer und David Pfeiler gingen auf die Anstrengungen der vergangenen Wochen und Monate vor der Abschlussprüfung ein und gestanden, dass sie gemeinsam mit ihren Mitschülern in dieser Zeit nochmal besonders gereift seien. Ein besonderes Dankeschön richteten sie an die Lehrkräfte der Schule, welche sie auch in schwierigen Zeiten zu motivieren wussten.

Icon Vergrößern Die Schülerinnen und Schüler der Konradin-Realschule mit einem Einser-Schnitt im Abschlusszeugnis. Foto: Michael Menz Icon Schließen Schließen Die Schülerinnen und Schüler der Konradin-Realschule mit einem Einser-Schnitt im Abschlusszeugnis. Foto: Michael Menz

Isabella Eschenlohr würdigte als Vorsitzende des Elternbeirats gemeinsam mit Roland Graminger, dem Vorsitzenden des Fördervereins „Konradins Freunde e.V.“ die Leistungen der Jahrgangsbesten mit kleinen Aufmerksamkeiten. 23 Mal gab es im gesamten Jahrgang die Note Eins vor dem Komma. Der freudige Abend klang dann mit einem Stehempfang des Elternbeirats auf dem Freigelände aus. (AZ)