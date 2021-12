14-Jährige von Unbekanntem sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugin

Ein Mädchen wird abends am Friedberger Volksfestplatz von einem Mann begrabscht – er versucht, sie in die Büsche zu ziehen. Erst Tage später kann sie davon erzählen.

Es war kurz vor zehn Uhr abends, als ein 14-jähriges Mädchen, das in der Nähe des Friedberger Volksfestplatzes unterwegs war, von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Wie die Kriminalpolizei meldet, begrapschte er die Jugendliche über der Kleidung an der Brust und im Intimbereich, versuchte sie dann mutmaßlich in die Büsche zu ziehen.

Dabei wurde der Mann offenbar von einer herannahenden Passantin gestört. Diesen Moment nutzte die 14-Jährige, um zu entkommen und nach Hause zu flüchten. Erst Tage später brachte sie es über sich, ihrer Familie zu erzählen, was passiert war. Diese erstattete Anzeige bei der Polizei.

Sexuelle Belästigung nahe dem Friedberger Volksfestplatz: So sieht der Täter aus

Der Vorfall hat sich bereits am Freitag, 26. November, ereignet. Die Jugendliche war gegen 21.50 Uhr von der Wulfertshauser Straße kommend an der Aichacher Straße Richtung Stadtmitte unterwegs.

Der Täter ist nach Aussage des Opfers Mitte 40, etwa 1,80 Meter groß und kräftig. Er hat eine tiefe Stimme und sprach Deutsch. Über seine Kleidung konnte das Mädchen keine Aussage machen.

Sexuelle Belästigung in Friedberg: Kriminalpolizei ermittelt

Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Vorfall. Zeugen - insbesondere die Frau mittleren Alters, die möglicherweise Schlimmeres verhindert hat - werden gebeten, sich unter 0821/323 3810 zu melden.