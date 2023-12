15.000 Euro Schaden: Unbekannter beschädigt mehrere Autos

Ein Unbekannter beschädigt mehrere Fahrzeuge über die Weihnachtstage in Friedberg. Der Schaden ist groß. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat zwischen Freitag und Mittwoch in Friedberg drei Autos beschädigt. Laut Polizei wurden die geparkten Fahrzeuge Am Wasserturm und in der Marquardtstraße so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro entstand.

Angaben zum Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710. (AZ)