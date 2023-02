1500 Euro nach Unfall in Friedberg

Auf einem Parkplatz in Friedberg kommt es zu einem Zusammenstoß. Es entsteht ein Schaden in vierstelliger Höhe.

Ein grauer Honda Jazz wurde am Sonntag in der Burgwallstraße in Friedberg beschädigt. Auf einem dortigen Parkplatz prallte ein Fahrer oder eine Fahrerin mit ihrem Auto gegen den Pkw. Dessen rechter Außenspiegel und der Kotflügel hinten rechts wurden laut Polizei in Mitleidenschaft gezogen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Der Verursacher oder die Verursacherin flüchtete von der Unfallstelle. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/3231710. (AZ)