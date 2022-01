Corona-"Spaziergang"

vor 22 Min.

160 Menschen protestieren in Friedberg gegen Corona-Maßnahmen

Plus Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf der Veranstaltung am Montagabendm in Friedberg. Doch Teilnehmende und eine Protestgruppe geraten aneinander.

Von Marlene Volkmann

Etwa 160 Menschen versammelten sich am Montag am Marienplatz in Friedberg zu einem sogenannten Corona-Spaziergang. Mit einem Banner mit der Aufschrift "Nazis nein danke!" hatte sich auch eine Gruppe um die Grünen-Stadträtinnen Marion Brülls und Claudia Eser-Schuberth zu Gegenkundgebung eingefunden. Daraufhin entbrannte eine Diskussion am Marienbrunnen.

