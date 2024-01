17.000 Euro Schaden nach Unfall in Friedberg

Weil er im Kreisverkehr an der Lechhauser Straße einen Kleintransporter übersehen hatte, kam es am Mittwoch zu einem Zusammenstoß.

Am Mittwochabend war der Fahrer eines Ford auf der Kreisstraße AIC 25 aus Derching kommend unterwegs. Als er in den Kreisverkehr auf die Lechhauser Straße einbog, übersah er den Fahrer eines Kleintransporters und es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 17.000 Euro. Der Pkw des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Die Polizei teilt mit, dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. (AZ)