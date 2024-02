18-Jährige aus Friedberg vermisst

Eine 18-Jährige aus Friedberg wird seit Montagnachmittag vermisst. Ihr letzter Aufenthaltshort war Kutzenhausen.

Seit Montagnachmittag wird die 18-jährige Johanna Ripke aus Friedberg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Johanna Ripke hat sich zuletzt am Montag gegen 17 Uhr in Kutzenhausen bzw. Gessertshausen aufgehalten. Danach verliert sich ihre Spur. Die 18-Jährige könnte sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden.

Beschreibung der Person:

ca. 175 cm groß, sehr schlanke Figur, lange, rot-blonde Haare, Brille, bekleidet mit einer schwarzen Daunenjacke, schwarzer Jogginghose sowie weißen Turnschuhen.

Hinweise zum Verbleib der Vermissten seit Ihrem Verschwinden oder Erkenntnisse zum derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizei Friedberg unter der Telefonnummer: 0821/323-1710, der Polizeinotruf unter der 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.