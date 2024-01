"1860"-Graffiti verursacht hohen Schaden: Unbekannte besprühen Busse und Schulwand

Unbekannte besprühen in Friedberg mehrere Busse und eine Wand der Mittelschule mit einem Schriftzug. Die Polizei sucht die Sprayer. Der Schaden ist hoch.

In Friedberg hat ein oder mehrere Unbekannte Omnibusse und eine Hauswand der Mittelschule mit Graffiti beschädigt. Laut Polizei kam es zwischen Freitag und Montag zu den Sachbeschädigungen. Auf einem Firmengelände in der Engelschalkstraße sollen mehrere Busse mit dem Schriftzug "1860" besprüht worden sein. Eine Hauswand der Mittelschule in der Aichacher Straße soll mit dem gleichen Schriftzug versehen worden sein.

Es entstand insgesamt ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise auf den Täter sind nicht vorhanden. Die Polizei Friedberg nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-1710 entgegen. (AZ)