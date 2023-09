Friedberg

vor 32 Min.

1900 Besucher kommen zum Friedberger Musiksommer

Plus Die Organisatoren berichten von extrem guter Stimmung bei Künstlern und Musikliebhabern. Die nächsten Termine für Musikgenuss stehen bereits fest.

Von Ute Krogull

Wer auf der ganzen Welt unterwegs ist, der kann schon mal das eine Friedberg ( Bayern) mit dem anderen Friedberg (Hesen) verwechseln. Und so konnte Gerd Horseling die Bassistin Uxía Martínez Botana gerade noch davon abhalten, in Amsterdam in den von ihr gebuchten Zug nach Hessen zu steigen. Sie nahm stattdessen das Flugzeug nach München. Ansonsten aber klappte alles wie am Schnürchen beim Friedberger Musiksommer 2023. 1900 Musikliebhaber kamen zwischen Mittwoch und Sonntag zu den Konzerten. Dabei gab es einen Rekord.

Denn bei der Sonntagsmatinee in der Rothenberghalle kamen 260 Menschen - das überraschte denn sogar die weitgereisten Musikerinnen und Musiker. Diese lobten hier wie auf den anderen Veranstaltungen laut Horseling das aufmerksame und konzentrierte Friedberger Publikum. Dieses wiederum genoss nicht nur Musik auf höchstem Niveau, sondern auch die Möglichkeit, in Pausen oder nach der Veranstaltung etwas Tuchfühlung mit den Auftretenden zu bekommen. Die Stimmung sei extrem gut gewesen, berichtet Horseling, sowohl im Publikum als auch bei den Künstlern. Diese genießen es, sich um nichts als die Musik kümmern zu müssen und nach den Konzerten noch beisammensitzen zu können.

