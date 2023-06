20.000 Menschen lassen es sich beim Street-Food-Festival schmecken

Insekten, Nitro-Eis und Balkanküche: Auf dem Schlemmerfest in Friedberg werden Speisen aus aller Welt serviert. Sogar Insekten kann man kosten. Wie kommen sie an?

Tausende Besucherinnen und Besucher strömten am Wochenende zum Street-Food-Market mit 22 Ständen auf dem Volksfestplatz. „Wir wählen die Stände nach Extravaganz aus. Abwechslung ist uns wichtig, ebenso dass das Essen aus aller Welt kommt“, erläuterte Veranstalter Eric Simanowski sein Konzept. Der gebürtige Friedberger organisierte das Fest bereits zum zweiten Mal in seiner Heimatstadt. Aber auch in anderen süddeutschen Städten führt er seit mehreren Jahren solche Events durch. „Man merkt, dass den Friedbergern dieses Konzept gefällt“, freute er sich. Schließlich kamen rund 20.000 Menschen. „Es gibt immer viel Neues zu probieren. 70 Prozent der Stände waren letztes Mal noch nicht dabei“, betont er. Der größte Exot war ein Stand mit Insekten.

Ahmed Alkasem servierte Mehlwürmer, Heuschrecken und Grillen. Die Tiere kommen aus einer Zucht in Holland, erzählt er und gibt Tipps zum Verzehr: „Man isst die Würmer und Grillen im Ganzen, die Heuschrecken am besten ohne Flügel.“ Gedippt werden diese in Süßsauer-, Knoblauch- oder Schokosoße. Eine Portion kostete je nach Zusammenstellung sechs bis zehn Euro. Alkasems Bruder, dem der Stand gehört, sei mit seinem Angebot gut im Geschäft und ständig auf Märkten unterwegs, erzählt er. In Friedberg war der Andrang jedoch im Vergleich zu den anderen Ständen noch etwas verhalten.

23 Bilder Von Cocktails bis Insekten: Das gibt es beim Schlemmerfest in Friedberg Foto: Edigna Menhard

Mehr Appetit hatten die Besucher und Besucherinnen etwa auf ein „Original Philly Cheese Steak Sandwich“ mit Roastbeef, Gouda, selbst gemachter Käsesoße und Brot. „Das ist in Philadelphia das berühmteste Sandwich und in Amerika ein Riesenbegriff“, begeistert sich Foodtruck-Besitzer Toni Türüc. Der Gastronom war sogar mit zwei weiteren Ständen vertreten. In einem verkaufte er „Burgerritos“, eine Eigenkreation, bei der Burger-Zutaten in einen Burrito gewickelt werden.

Deftige Kost gab es auch bei Dario Tomic: Er grillte Cevapcici im Fladenbrot oder den Balkan-Burger, der einen mit Hirtenkäse gefüllten Pljeskavica, Ajvar, rote Zwiebeln, Rucola und Schmand enthielt. „Ich biete hier einen Auszug aus der Balkanküche, die ich in meinem Restaurant in Stätzling serviere“, erläuterte der Gastwirt, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat.

Essen aus Ungarn, Kuba und Spanien beim Friedberger Schlemmerfest

Gleich nebenan frittierte Yvonne Schöpf Lángos, die anschließend unterschiedlich etwa mit Lachs, Rucola, Schmand und Frühlingszwiebeln belegt werden. Das Fladenbrot sei ein ungarisches Nationalgericht, erklärte sie. Das Rezept hat sie von ihrer Urgroßmutter.

Spanischen Ursprung haben dagegen die Churros, die Ester und Fernando Hüttner servierten. Die länglichen Spritzkuchen werden aus Brandmasse zubereitet, in heißem Öl frittiert und mit Zucker bestreut. Das Rezept stamme von den Großeltern, verraten die beiden.

Auch geröstete Heuschrecken, Mehlwürmer und Grillen waren beim Schlemmerfest in Friedberg im Angebot. Foto: Edigna Menhard

Authentische kubanische Spezialitäten versprach dagegen Dayli Alcantara. Sie hatte Ropa vieja, ein kubanisches Nationalgericht auf der Speisekarte. Den Fleischeintopf servierte sie mit schwarzen Bohnen, Reis, Salat und selbst gemachtem Balsamico-Essig. „Alles bei uns ist selbst gemacht und wir kaufen das Fleisch in der Region“, pries sie ihre Leckereien an. Ihre Empanadas, also gefüllte Teigtaschen, ließen sich Sabina und Franz Scherer schmecken: „Wir sind Streetfood-Fans“, sagten die beiden. Es gefalle ihnen, dass sie hier Speisen probieren können, die es sonst selten gibt. Daheim koche man zudem immer die gleichen Gerichte, fügte die Friedbergerin hinzu. Sie fand es gut, dass man viele Angebote im Kleinen testen konnte.

Einige Foodtrucker boten nicht nur vegetarische Varianten, sondern auch kleinere Probierportionen an. Das Ehepaar genoss, dass es im Freien sitzen, Musik hören und sich mit Freunden treffen konnten. Da störte man sich auch nicht an den Preisen. „Wenn man etwas Neues erleben will, dann muss man einfach einen gewissen Preis zahlen. Die Foodtrucker zahlen ja Standgebühr, Strom, Wasser. Und von irgendwas müssen die ja auch leben“, meinte Franz Scherer.

Ganz besonderes Eis beim Friedberger Street-Food-Fest

Das sahen auch Ciara Braun und David Au so, die es sich in Liegestühlen gemütlich gemacht hatten. Die Preise seien human. Die beiden wollten anschließend die Pasta im Parmesanlaib testen. „Das ist eine italienische Spezialität, die oft im Luxusrestaurant gekocht wird“, verriet der aus Sizilien stammende Giuseppe Petralia.

Ein bisschen luxuriös war zudem das Stickstoff-Eis, das für vier Euro zu haben war. Standbetreiberin Daniela Milone ließ hier eine flüssige Eismasse mithilfe eines 196 Grad kalten Flüssigstickstoffes schockgefrieren – und zwar live und mit viel spektakulärem Dampf vor den Augen der Kundschaft.