20-Jähriger fährt trotz Fahrverbot und wird erwischt

Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Samstag bei einer Verkehrskontrolle erwischt worden, als er ohne gültigen Führerschein unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Beamten ihn in der Augsburger Straße in Friedberg. Dort fiel auf, dass der Autofahrer bereits im Oktober vergangenen Jahres seinen Führerschein in amtliche Verwahrung hätte geben müssen, weil gegen ihn ein rechtskräftiges Fahrverbot ausgesprochen wurde. Die Polizei holte das nun nach, stellte den Führerschein sicher und nahm auch den Fahrzeugschlüssel an sich, um eine Weiterfahrt zu unterbinden. Außerdem wartet auf den Mann eine Anzeige wegen Fahrer trotz Fahrverbots. (AZ)

