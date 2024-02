Friedberg

20 Jahre Facebook: Ein Rückblick aus Friedberger Sicht

Facebook wird 20! Die Plattform hat auch in Friedberg in der Vergangenheit für Highlights gesorgt.

Plus Von überwältigenden Hilfsaktionen und hitzige Debatten - in dem sozialen Netzwerk spielt sich in Friedberg so einiges ab. Diese Beiträge stechen hervor.

Von Anna Faber

Ein Supermarkt, der öffentlich an den Menschenverstand appelliert, ein Bürgermeister, der Einblicke in seinen Berufsalltag bietet wie in einem Tagebuch und eine Facebook-Gruppe, in der sich Nutzerinnen und Nutzer politische Grundsatzdiskussionen liefern und über entlaufene Haustiere austauschen. Auf den Facebook-Seiten der Friedberger Region ist einiges los. Die soziale Plattform feiert diesen Monat ihren 20. Geburtstag. Wir blicken auf die Höhepunkte zurück.

Wer sich Facebook aus Friedberger Sicht anschaut, kommt an einer Seite nicht vorbei: die Gruppe "Du kommst aus Friedberg ( Bayern), wenn..." hat mittlerweile 11.000 Mitglieder. Seit 2015 ist die Seite online. Eigentlich sollte es ursprünglich um Heimaterinnerungen gehen, dann nutzten jedoch immer mehr Friedberger die Plattform, um über Neuigkeiten und aktuelle Themen zu schreiben. Manche Diskussionen verlieren sich allerdings in Grundsatzdiskussionen zwischen links und rechts. Doch wenn jemand Unterstützung brauche, sei die Hilfe groß, findet Administrator Philipp Flesch. "Auch wenn die politischen Meinungen weit auseinandergehen, ist die Unterstützung bei Problemen sofort da." Er sei beeindruckt von der Diversität und dem Zusammenhalt. Gerade in schwierigen Situationen seien die Friedberger füreinander da, sei es die Flüchtlingskrise, die Corona-Pandemie oder das starke Unwetter im vergangenen Jahr.

