20 Jahre "Swinging in the Snow" – am Wochenende geht es wieder los

Es gibt noch Karten für die Gala mit beliebten amerikanischen Christmas-Songs und witzigen Geschichten rund um die Heilige Nacht. Ein Termin ist allerdings ausverkauft.

Eine weihnachtliche Gala-Bescherung mit den beliebtesten amerikanischen Christmas-Songs und den witzigsten Storys rund um die Heilige Nacht erwartet die Gäste vom 9. bis 11. Dezember im Friedberger Schloss. Das Quartett Alexandrina Simeon (Gesang), Gerd Meyer (Gesang), Peter Papritz (Piano) und Peter Resler (Erzähler) führt sein Publikum in eine – im wahrsten Sinne des Wortes – "stimmungsvolle" Vorweihnachtszeit. Mit weihnachtlichen Liedern wie "Winter Wonderland", "Santa Claus Is Coming To Town" oder "Little Drummer Boy" und "White Christmas" entführen die drei Künstler und die Künstlerin in eine Vorweihnachtswelt, die den adventlichen Zauber erlebbar macht.

Die Gesamtleitung für die Show hat Gerd Meyer, bekannt als Moderator der Morning-Show "Morgens Meyer" bei Hitradio RT.1 in Augsburg, übernommen. Seine Mischung aus Lesung, Swing-Klassikern und Gemütvollem sucht Ihresgleichen. Witzig und abwechslungsreich arrangierte Evergreens wie "When A Child Is Born", "I'll Be Home for Christmas" oder "It's The Most Wonderful Time" stehen auf dem Programm und wechseln sich mit humorvollen Geschichten ab. Diese gibt Erzähler Peter Resler im Ohrensessel wieder, während Tastenmagier Peter Papritz die Show auf dem Klavier flankiert.

"Swinging in the Snow" startete im Friedberger Gasthaus Zieglerbräu

Mit dieser Jubiläumsshow "Best of 20 Jahre" feiert das Quartett einen ganz besonderen Geburtstag – Überraschungen nicht ausgeschlossen. Tatsächlich hatten die vier im Jahr 2002 Premiere in Friedberg, damals im "kleinsten Kreise" im Gasthaus Zieglerbräu. Gerd Meyer lässt sich für die Veranstaltungen am kommenden Wochenende in die Karten blicken: "Es wird eine Jubiläums-Show mit den schönsten Songs und Geschichten der letzten Jahre." Karten sind noch für Freitag und Samstag erhältlich, der Sonntag ist bereits ausgebucht.

Termine für "Swinging in the Snow" 2022 in Friedberg

Freitag, 9. Dezember, 20 Uhr

Samstag, 10. Dezember, 18 Uhr

Sonntag, 11. Dezember: ausverkauft!

Karten in der Bürgerinfo im Rathaus sowie unter stadt-friedberg.reservix.de/events

