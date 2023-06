2000 Euro Schaden: Unbekannter flieht nach Unfall am Baggersee

Ein Autofahrer lässt seinen Wagen auf dem Parkplatz am Friedberger Baggersee stehen. Als er zurückkommt, erwartet ihn eine unliebsame Überraschung.

Am Friedberger Baggersee ist es am Sonntag zwischen 14.45 Uhr und 18.30 Uhr zu einer Unfallflucht gekommen. Ein Autofahrer hatte seinen schwarzen Hyundai Tucson auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Als er wieder zu seinem Auto kam, bemerkte er laut Polizei einen Schaden hinten rechts an der Stoßstange.

Nach Unfall am Friedberger See sucht Polizei nach Zeugen

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)